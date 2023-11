Titan Army lance de nouveaux moniteurs de jeu avec une touche d'originalité

Titan Army, une société connue pour ses moniteurs de jeu, présente trois nouveaux modèles spécialement conçus pour le marché américain. Bien que ces moniteurs offrent des fonctionnalités et des performances impressionnantes, ils ont également un objectif caché : vous faire économiser de l’argent pendant la période des fêtes. Examinons de plus près ces ajouts passionnants :

Les deux premiers moniteurs sont des écrans 1440p, l'un étant un panneau incurvé de 32 pouces et l'autre un écran plat de 27 pouces avec des taux de rafraîchissement élevés. Les deux modèles offrent d’excellents rapports de contraste et valeurs de luminosité, mais le véritable objectif réside dans le type de panneau. Le type de panneau joue un rôle crucial dans la détermination du taux de rafraîchissement maximum d'un moniteur, ce qui est essentiel pour un jeu fluide. Titan Army a intégré des panneaux « Fast VA » dans ces moniteurs, combinant les avantages de la technologie VA avec un temps de réponse impressionnant de 1 ms. Cela signifie que vous pouvez profiter de jeux rapides sans images fantômes ni effets de maculage généralement associés aux panneaux VA.

Le troisième modèle présente une résolution de 1080p et s'adresse aux joueurs soucieux de leur budget. Malgré son prix abordable, le moniteur offre toujours des performances respectables avec un taux de rafraîchissement de 100 Hz, garantissant une expérience de jeu fluide.

L'une des caractéristiques les plus remarquables des moniteurs Titan Army est leur garantie. Contrairement à de nombreux fabricants qui offrent des garanties courtes, Titan Army offre une généreuse garantie de 3 ans sur ses produits. Cela démontre l'engagement de l'entreprise à produire des moniteurs de jeu de haute qualité capables de résister à l'épreuve du temps.

Parlons maintenant de la partie la plus intéressante : les économies. Titan Army souhaite vous aider à économiser encore plus sur ses nouveaux moniteurs. Ci-dessous, vous trouverez les liens Amazon pour acheter chaque modèle, ainsi que des codes de réduction pour obtenir des économies supplémentaires à la caisse.

– P27A2R (PDSF : 299 $) – [Lien Amazon](https://amzn.to/3spGFje) | Code de réduction : GAMING27 (12 $ de réduction)

– N32SQ Plus (PDSF : 299 $) – [Lien Amazon](https://amzn.to/47ee8fy) | Code de réduction : GAMING32 (12 $ de réduction)

– P24H2P (PDSF : 129 $) – [Lien Amazon](https://amzn.to/46faMre) | Code de réduction : GAMING24 (10 $ de réduction)

Dans un avenir proche, nous examinerons de plus près ces moniteurs, en vous proposant un examen complet pour vous aider à prendre une décision éclairée. Restez connectés pour plus de nouvelles!

