Un nouveau design de robot inspiré des escargots pourrait aider à lutter contre les microplastiques océaniques

Les microplastiques constituent une menace importante pour nos océans, et il est crucial de trouver des solutions efficaces pour résoudre ce problème. Dans la lutte en cours contre les microplastiques, des chercheurs de l’Université Cornell ont développé une conception de robot unique inspirée de l’escargot pomme d’Hawaï.

L'escargot pomme hawaïen, une créature aquatique courante, utilise le mouvement ondulatoire de ses pieds pour créer un écoulement à la surface de l'eau et capturer les particules de nourriture flottantes. S’inspirant de ce mécanisme naturel, les scientifiques ont créé un prototype à l’aide d’une imprimante 3D. Ils ont construit une feuille flexible semblable à un tapis qui ondule lorsqu’elle est actionnée par une structure hélicoïdale rotative située en dessous.

Le mouvement ondulatoire qui en résulte crée un système de pompage de fluide à ciel ouvert capable d’aspirer l’eau et les particules. Cette conception innovante a le potentiel de collecter des microplastiques dans l’océan ou à la surface de l’eau, de la même manière que l’escargot collecte les particules de nourriture.

Comparé à un système fermé avec une pompe fermée, les chercheurs ont constaté que le système en plein air était plus efficace. De plus, la conception inspirée des escargots présente l’avantage de capturer des particules qui peuvent être trop petites pour les dispositifs de collecte de plastique actuels tels que les filets à traîne ou les tapis roulants.

Bien que le prototype actuel doive être mis à l’échelle pour une utilisation pratique dans des contextes réels, il constitue un développement prometteur dans la lutte contre les microplastiques océaniques. Les chercheurs espèrent que cette conception de robot basée sur l’escargot pourrait contribuer à l’arsenal croissant d’outils visant à résoudre ce problème environnemental urgent.

Comprendre l’impact des microplastiques sur les écosystèmes océaniques et la santé humaine est un défi permanent. Cependant, des solutions innovantes telles que la conception de ce robot laissent espérer un avenir plus propre et plus sain pour nos océans.

