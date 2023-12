Titre : Un robot inspiré des escargots montre un potentiel prometteur dans la lutte contre les microplastiques

By

Résumé : Des scientifiques de l'Université Cornell ont développé un prototype de robot inspiré de l'escargot-pomme d'Hawaï pour lutter contre le problème croissant des microplastiques dans l'océan. Le robot, qui utilise le mouvement ondulatoire de son pied pour créer un mouvement ondulatoire, démontre une méthode de collecte de microplastiques plus efficace que les dispositifs de collecte de plastique actuels. Bien que le prototype nécessite une mise à l’échelle supplémentaire, cette conception innovante offre l’espoir de résoudre le problème omniprésent des microplastiques dans nos océans.

Les microplastiques constituent une menace importante pour les écosystèmes océaniques et la santé humaine, leur impact étant encore largement inconnu. Cependant, l’inquiétude urgente suscitée par leur présence a conduit à explorer diverses solutions. Dans un développement passionnant, des chercheurs de l’Université Cornell se sont tournés vers la nature pour s’inspirer dans la lutte contre les microplastiques.

L’équipe de l’Université Cornell s’est inspirée de l’escargot hawaïen, une créature commune d’aquarium connue pour sa capacité à rassembler des particules de nourriture à l’interface eau-air. Ils ont utilisé une imprimante 3D pour créer une feuille flexible semblable à un tapis qui imite le mouvement ondulatoire de l'escargot, entraînée par une structure hélicoïdale rotative située en dessous. Ce mouvement ondulatoire crée un système de pompage de fluide à l’air libre, qui aspire efficacement l’eau et les particules.

Le professeur Sunghwan « Sunny » Jung du département d'ingénierie biologique et environnementale de l'Université Cornell a déclaré : « Nous avons été inspirés par la façon dont cet escargot collecte les particules de nourriture à l'interface [de l'eau et de l'air] pour concevoir un dispositif capable de collecter des microplastiques dans l'océan ou à la surface d’un plan d’eau.

À l’aide d’une analyse informatique, les chercheurs ont déterminé que ce système à ciel ouvert surpasse un système fermé à pompe couramment utilisé pour collecter les plastiques. La conception inspirée des escargots montre également le potentiel de capturer des particules trop petites pour les méthodes de collecte de plastique existantes telles que les filets à traîne ou les tapis roulants.

Bien que le prototype nécessite davantage de développement et de mise à l’échelle pour une application dans le monde réel, ce robot innovant offre un aperçu encourageant de la lutte contre les microplastiques océaniques. Alors que les scientifiques et les environnementalistes s’efforcent de mieux comprendre et d’atténuer l’impact des microplastiques, cette technologie inspirée des escargots pourrait constituer un outil efficace pour préserver nos précieux écosystèmes marins.

En savoir plus dans l'histoire Web : Titre : Un robot inspiré des escargots montre un potentiel prometteur dans la lutte contre les microplastiques