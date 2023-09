Accelerating Times Media Group s'étend en Californie du Sud avec l'acquisition d'Acorn Newspapers

Times Media Group (TMG) a annoncé son expansion dans le sud de la Californie avec l'acquisition d'Acorn Newspapers, une marque d'information très respectée desservant plus de 340,000 XNUMX lecteurs dans l'ouest de Los Angeles et l'est des comtés de Ventura. L'accord comprend l'acquisition de cinq hebdomadaires, dont Acorn of Agoura Hills, Moorpark Acorn, Simi Valley Acorn, Camarillo Acorn et Thousand Oaks Acorn, ainsi que plusieurs publications complémentaires et sites Web associés.

Le fondateur et président de TMG, Steve Strickbine, a exprimé son enthousiasme face à l'acquisition, en déclarant : « C'est un grand jour pour Times Media Group et Acorn Newspapers. » Il a salué le travail de Jim et Lisa Rule, le couple qui a fait d'Acorn Newspapers une marque d'information communautaire de confiance, connue pour sa couverture exceptionnelle et sa valeur pour les annonceurs.

L'acquisition d'Acorn Newspapers s'aligne sur l'engagement de TMG à fournir aux communautés des nouvelles et des informations locales précises et véridiques. Cette décision renforce encore la présence de TMG dans le sud de la Californie, alors qu'Acorn Newspapers rejoint les autres propriétés d'information communautaire de TMG dans la région, notamment le Pasadena Weekly, LA Downtown News, The Argonaut in Santa Monica, Ventura County Reporter et Picket Fence Media, récemment acquis.

Jim et Lisa Rule, les propriétaires actuels d'Acorn Newspapers, ont exprimé leur confiance dans le leadership de TMG. Dans une déclaration commune, ils ont déclaré : « Même si passer le flambeau n'est jamais facile, nous sommes confiants dans le brillant avenir d'Acorn Newspapers sous la direction de Steve Strickbine. » Ils ont exprimé leur fierté d'avoir entretenu les publications et confié leur héritage à TMG, une entreprise qui partage leur passion pour le journalisme hyperlocal et leurs liens communautaires profonds.

Les publications continueront à fonctionner depuis leurs bureaux actuels d'Agoura Hills et de Camarillo. Strickbine a exprimé son engagement à maintenir le journalisme de haute qualité et l'intégrité qui font la réputation d'Acorn Newspapers, en déclarant : « Je suis honoré qu'ils aient choisi Times Media Group comme successeur pour poursuivre cette mission. »

Times Media Group, fondé par Steve Strickbine en 1997, possède et exploite plus de 40 publications en Arizona et en Californie du Sud. Le portefeuille de TMG comprend plus de 25 journaux communautaires hebdomadaires et sites Web associés, ainsi que AZ Integrated Media, une société de distribution de médias et d'édition personnalisée.

Source : Cet article est basé sur l'article source du Times Media Group