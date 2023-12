Tim Hortons ouvrira son premier établissement dans le nord du Texas, à Coppell

Tim Hortons, la célèbre chaîne canadienne de café et de beignets, s'apprête à ouvrir son premier établissement dans le nord du Texas à Coppell, selon des documents récents. La construction du nouveau magasin Tim Hortons devrait débuter en mars, avec un coût estimé à 900,000 XNUMX $ pour le restaurant à service rapide.

Les restaurateurs et frères Ali et Emad Lakhany, basés à Houston, qui ont précédemment ouvert le premier établissement Tim Hortons juste à l'extérieur de Houston en 2022, sont à l'avant-garde des débuts dans le nord du Texas. Emad Lakhany, directeur du développement du Groupe CSM, a exprimé son enthousiasme à l'idée d'ouvrir le site de Coppell au deuxième trimestre 2024, soulignant à quel point Coppell s'aligne parfaitement avec les valeurs de Tim Hortons.

Lakhany a déclaré : « Coppell occupe une place particulière dans mon parcours dans la région de DFW, et je suis un fan de la communauté depuis le début de nos plans d'expansion. » Il a souligné la compatibilité démographique entre Coppell et Tim Hortons, soulignant l'engagement de la chaîne à fournir des produits de qualité à un prix axé sur la valeur.

Le site stratégiquement sélectionné pour l'emplacement Tim Hortons de Coppell offre une façade et une visibilité autoroutières, renforçant ainsi son potentiel de réussite. Situé au 440 North State Highway 121, le nouveau magasin vise à attirer à la fois les navetteurs et les résidents locaux.

Ryan Ferranti, responsable du développement commercial chez Tim Hortons, a révélé que l'entreprise prévoyait de construire plusieurs unités à Dallas. Bien que des négociations et des permis soient en cours pour de futurs emplacements dans la région de Dallas-Fort Worth, les sites spécifiques n'ont pas encore été divulgués.

Tim Hortons est réputé pour ses beignets trempés et glacés à la main, ainsi que pour son café. La chaîne propose également une variété de boissons, des sandwichs pour le petit-déjeuner préparés sur commande et bien plus encore. Avec l'expansion réussie de sa présence au Texas, y compris son premier emplacement à Katy, et ses projets de franchisés à Austin, Tim Hortons continue de renforcer sa présence dans l'État. L'ouverture prochaine à Coppell témoigne de l'engagement de la chaîne à proposer ses offres populaires aux communautés du nord du Texas.

