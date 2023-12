Netflix a fait une annonce passionnante mercredi, révélant qu'il ajouterait trois titres populaires « Grand Theft Auto » à sa bibliothèque de jeux mobiles. Les jeux, qui font partie de « Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition » de Rockstar Games, seront disponibles pour les abonnés à partir du mois prochain.

L’inclusion de la série « Grand Theft Auto » est une avancée importante pour Netflix, car cette franchise est l’une des séries de jeux vidéo les plus vendues de tous les temps. Avec plus de 405 millions d'unités expédiées dans le monde, « Grand Theft Auto » a attiré l'attention des joueurs du monde entier.

Cette nouvelle version comprendra trois titres : « Grand Theft Auto III – The Definitive Edition », « Grand Theft Auto : Vice City – The Definitive Edition » et « Grand Theft Auto : San Andreas – The Definitive Edition ». Les abonnés pourront profiter de ces jeux sur l'App Store d'Apple, sur Google Play et dans l'application mobile Netflix elle-même. Fait intéressant, contrairement à la plupart des jeux de la bibliothèque Netflix, les abonnés n'auront pas besoin de manette pour jouer à ces jeux mobiles.

Bien qu’il reste à voir si l’ajout des titres « Grand Theft Auto » entraînera une augmentation de la croissance du nombre d’abonnés pour Netflix, il convient de noter que le géant du streaming a déjà réussi à se lancer dans l’industrie du jeu vidéo. Plus tôt cette année, Netflix a sorti « Sonic Prime Dash », basé sur la franchise à succès de Sega, « Sonic the Hedgehog ».

On ne sait pas si la plate-forme mobile peut limiter le gameplay de ces nouvelles versions, mais Netflix a exprimé ses efforts pour s'étendre aux appareils à écran plus grand. La société a commencé à tester des jeux sur des écrans de télévision, obligeant les joueurs à utiliser leur téléphone comme contrôleur.

Dans l’ensemble, l’entrée de Netflix dans l’industrie du jeu vidéo continue d’évoluer. Même s'il peut y avoir des défis et des incertitudes au départ, la société reste optimiste quant à la valeur à long terme du jeu dans le cadre de ses offres de divertissement.

Questions fréquentes

1. Aurai-je besoin d'une manette pour jouer aux jeux « Grand Theft Auto » sur Netflix ?

Non, pour ces versions mobiles, les abonnés n’auront pas besoin de manette pour jouer aux jeux.

2. Les titres « Grand Theft Auto » sont-ils disponibles sur toutes les plateformes mobiles ?

Oui, les jeux seront disponibles sur l'App Store d'Apple, Google Play et dans l'application mobile Netflix.

3. Puis-je jouer aux jeux sur un appareil avec un écran plus grand ?

Netflix a commencé à tester des jeux sur des appareils à écran plus grand, permettant aux joueurs d'utiliser leur téléphone comme contrôleur lorsqu'ils jouent sur un téléviseur.

4. L'ajout des titres « Grand Theft Auto » attirera-t-il de nouveaux abonnés Netflix ?

Bien qu’il ne soit pas clair si ces sorties entraîneront une augmentation du nombre de nouveaux abonnés, Netflix espère que l’inclusion de franchises de jeux populaires trouvera un écho auprès des abonnés existants et potentiels.