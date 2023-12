Netflix va proposer la trilogie Grand Theft Auto à ses abonnés

Les membres Netflix pourront bientôt profiter de la trilogie emblématique de Grand Theft Auto sans aucun frais supplémentaire. À partir du 14 décembre 2023, Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition sera disponible pour les abonnés Netflix via l'App Store d'Apple, le Google Play Store et l'application mobile Netflix sur les appareils compatibles.

Les fans de la série désireux de plonger dans l'action de Grand Theft Auto III – The Definitive Edition, Grand Theft Auto : Vice City – The Definitive Edition et Grand Theft Auto : San Andreas – The Definitive Edition peuvent se préinscrire dès aujourd'hui, s'assurer qu'ils sont prêts à jouer dès que les jeux seront disponibles.

Alors que le lancement de Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition a rencontré des difficultés initiales, les développeurs se sont engagés à résoudre les problèmes rapidement. Plusieurs mises à jour ont été publiées pour résoudre des bugs, améliorer les textures et améliorer les performances globales.

Dans une récente revue d'IGN, la trilogie a été décrite comme une collection de « classiques de tous les temps », bien qu'avec quelques défauts dans le processus de remasterisation. Malgré leurs défauts, les jeux restent un régal pour les fans comme pour les nouveaux arrivants.

En plus de l'arrivée de la trilogie Grand Theft Auto, le mois de décembre apportera encore plus d'enthousiasme aux fans, puisque Netflix prévoit de publier la première bande-annonce de Grand Theft Auto 6.

Avec l'ajout de ces trois jeux Grand Theft Auto bien-aimés, la bibliothèque de jeux de Netflix s'élargira pour offrir plus de 80 titres aux abonnés. Tous les jeux de la bibliothèque seront accessibles sans aucune publicité, achat intégré ou frais supplémentaires.

FAQ:

Q : Quand Netflix proposera-t-il la trilogie Grand Theft Auto ?

R : Il sera disponible pour les membres Netflix le 14 décembre 2023.

Q : Puis-je me préinscrire aux jeux ?

R : Oui, vous pouvez vous préinscrire dès maintenant pour vous assurer que vous êtes prêt à jouer dès qu'ils seront disponibles.

Q : Est-ce que Grand Theft Auto : La Trilogie – L'Édition Définitive a été corrigé ?

R : Oui, les développeurs ont publié des correctifs pour corriger les bugs, améliorer les textures et améliorer les performances.

Q : Netflix proposera-t-il Grand Theft Auto 6 ?

R : Oui, Netflix prévoit de publier la première bande-annonce de Grand Theft Auto 6 en décembre.

Q : Combien de jeux sont disponibles dans la bibliothèque de jeux de Netflix ?

R : Avec l'ajout de la trilogie Grand Theft Auto, la bibliothèque de jeux de Netflix comptera plus de 80 titres.

Q : Y a-t-il des frais ou des publicités supplémentaires pour jouer à ces jeux ?

R : Non, tous les jeux de la bibliothèque Netflix sont disponibles pour les abonnés sans publicité, sans achats intégrés ni frais supplémentaires.