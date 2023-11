Ryzen Threadripper Pro d'AMD : battre des records grâce à la puissance d'overclocking

By

Le Ryzen Threadripper Pro 7995WX d'AMD a fait tourner les têtes avec son nombre de cœurs remarquable et ses performances puissantes. Conçu à l'origine pour établir des records de performances dans les processeurs des ordinateurs de bureau et des stations de travail, ce processeur puissant a atteint cet objectif en franchissant sans effort la barre des 100,000 23 points dans les benchmarks Cinebench RXNUMX. Cependant, il existe un autre joyau caché dans le Ryzen Threadripper Pro : son impressionnante capacité d'overclocking.

Dans une incroyable démonstration de prouesses en matière d'overclocking, un overclockeur américain connu sous le nom de SAMPSON a réussi à pousser les 96 cœurs Zen 4 du Ryzen Threadripper Pro 7995WX à une vitesse d'horloge étonnante de 4.80 GHz sur une carte mère WiFi Asus Pro WS TRX50-Sage tout en travaillant sous AMD. Laboratoires. Atteindre une fréquence aussi élevée entraîne inévitablement une augmentation de la consommation d’énergie, le monstrueux processeur du poste de travail engloutissant environ 1000 XNUMX W. Ce niveau de consommation d'énergie est probablement supérieur à ce que la plupart des fabricants de postes de travail considéreraient comme tolérable, principalement en raison des exigences élevées en matière de refroidissement.

La fréquence de fonctionnement par défaut du Ryzen Threadripper Pro 7995WX est de 2.50 GHz, avec la possibilité d'augmenter un seul cœur à 5.10 GHz dans des conditions de refroidissement optimales. En atteignant une vitesse d'horloge de 4.80 GHz sur tous les cœurs, ce processeur a atteint un impressionnant overclock de 92 %. Cette réussite a notamment permis de battre plusieurs records dans différentes versions des benchmarks Cinebench, comme l'a confirmé AMD lui-même.

Bien que les performances dans les benchmarks Cinebench aient été extraordinaires, les passionnés et les professionnels sont curieux de connaître l'impact d'un overclock aussi massif sur les performances dans d'autres benchmarks. Néanmoins, la vitesse d'horloge de 4.80 GHz a été atteinte avec un refroidisseur d'air équipé du IceGiant ProSiphon Elite, intégrant quatre ventilateurs et un gros dissipateur thermique de 1440 XNUMX grammes. L'efficacité de cette solution de refroidissement est indéniablement impressionnante, et même si le niveau sonore reste un point d'interrogation, elle s'est certainement avérée capable de supporter les rigueurs de l'overclocking.

FAQ:

Q : Quelle est la fréquence de fonctionnement par défaut du Ryzen Threadripper Pro 7995WX d'AMD ?

R : Le Ryzen Threadripper Pro 7995WX fonctionne par défaut à une fréquence de 2.50 GHz.

Q : Quelle est la fréquence de boost maximale d'un seul cœur dans le Ryzen Threadripper Pro 7995WX ?

R : Dans des conditions de refroidissement optimales, un seul cœur du Ryzen Threadripper Pro 7995WX peut atteindre une vitesse d'horloge de 5.10 GHz.

Q : Quelle solution de refroidissement a été utilisée pour atteindre l'overclocking à 4.80 GHz ?

R : Un refroidisseur d'air, en particulier le IceGiant ProSiphon Elite avec quatre ventilateurs et un dissipateur thermique de 1440 7995 grammes, a été utilisé pour refroidir le Ryzen Threadripper Pro XNUMXWX pendant le processus d'overclocking.