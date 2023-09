Les utilisateurs de Venmo signalent des pannes et des problèmes de paiement

By

Des milliers d'utilisateurs de Venmo ont récemment rencontré des problèmes avec l'application, notamment des problèmes de paiement et de transfert de fonds. Les rapports faisant état de ces problèmes ont culminé vers 10.30 h XNUMX HE aujourd'hui, de nombreux utilisateurs se plaignant que l'application ne fonctionnait pas correctement et que les paiements n'étaient pas effectués. Venmo n'a pas officiellement résolu le problème ni fourni de mises à jour sur les réseaux sociaux.

Les utilisateurs se sont tournés vers des plateformes comme Twitter pour exprimer leurs frustrations face à Venmo. Certaines personnes ont signalé que leurs soldes sur l'application ne sont pas mis à jour, ce qui suscite confusion et inquiétude. D’autres se sont plaints de ne pas pouvoir accéder à leur argent, ce qui entraîne des inconvénients tels que des déplacements inutiles au magasin. Le service client Venmo a été difficile à joindre, ce qui a exacerbé la frustration.

Bien que le nombre de rapports sur Downdetector ait diminué, avec environ 400 restants à l'heure actuelle, les problèmes semblent avoir été résolus pour la plupart des utilisateurs. Cependant, il est important de noter qu’il n’y a eu aucune confirmation ou déclaration officielle de Venmo concernant la panne.

La carte des pannes nord-américaines fournie par Downdetector montre que les zones les plus touchées sont dispersées à travers les États-Unis. Pendant ce temps, un graphique représentant les problèmes signalés au cours de la dernière heure montre une tendance à la hausse.

En conclusion, les utilisateurs de Venmo ont connu des perturbations de service, notamment des échecs de paiement et des dysfonctionnements d'applications. Beaucoup ont exprimé leurs griefs sur diverses plateformes, cherchant de l’aide et une solution. Venmo n'a pas encore fourni d'explications ou de mises à jour officielles concernant la situation.

