Thomas le moteur de char fait une apparition dans le long métrage Ship-Builder de Starfield

Starfield, le nouveau jeu très attendu de Bethesda, est déjà devenu le lancement le plus réussi de la société à ce jour. Avec plus de 6 millions de joueurs au total et plus d'un million de joueurs simultanés, il a rapidement rassemblé une base de fans importante et dévouée.

L'une des façons dont les joueurs expriment leur créativité dans Starfield est la fonctionnalité de construction de navires du jeu. Et maintenant, les fans du personnage pour enfants bien-aimé Thomas the Tank Engine peuvent se réjouir, car un utilisateur de Reddit nommé u/MrCaine332 a créé un navire qui ressemble à la locomotive emblématique.

Dans le passé, les moddeurs ont souvent été nécessaires pour ajouter Thomas the Tank Engine aux jeux Bethesda, notamment en remplacement des dragons dans Skyrim. Cependant, la création de u/MrCaine332 dans Starfield ne nécessite aucune capacité de modification. Au lieu de cela, il utilise simplement les bonnes pièces de vaisseau et une touche de créativité.

Bien que Thomas the Tank Engine soit connu pour son utilité dans la série télévisée, les fans n'ont pas encore vu comment il se comporte au combat au sein de Starfield. Néanmoins, les utilisateurs de Reddit ont fait l'éloge de la conception du navire, un utilisateur le décrivant comme un « chef-d'œuvre ».

La raison pour laquelle les joueurs ont tendance à ajouter Thomas the Tank Engine à divers jeux reste un mystère, mais ce dernier ajout à Starfield a certainement fourni de nombreux divertissements aux joueurs. Et Thomas n'est pas la seule référence de la culture pop à faire une apparition dans le constructeur de navires du jeu, puisque les fans ont également recréé des navires de Star Wars, Batman et Futurama.

Dans l’ensemble, la fonctionnalité de construction navale de Starfield a donné aux joueurs la possibilité d’exprimer leur créativité et d’ajouter leur touche personnelle au jeu. Avec l'inclusion de Thomas the Tank Engine, les joueurs peuvent introduire un personnage d'enfance bien-aimé dans leurs aventures spatiales.

Source : dexerto.com