Le restaurant péruvien St. Augustine figure sur la liste des 100 meilleurs restaurants

Un petit restaurant péruvien de St. Augustine a fait des vagues dans le monde culinaire, gagnant une place convoitée sur la liste annuelle d'OpenTable des 100 meilleurs restaurants d'Amérique. Le restaurant Llama, situé sur le boulevard Anastasia, a recueilli les éloges de plus de 2,000 XNUMX convives, ce qui lui a valu d'être inscrit sur la prestigieuse liste.

Détenu et exploité par le chef Marcel Vizcarra, le restaurant Llama sert les saveurs du Pérou depuis son ouverture en 2016. Vizcarra, qui a immigré aux États-Unis il y a plus de dix ans, souhaitait apporter les riches saveurs de son pays natal à Saint-Augustin. , incorporant des influences de la cuisine inca, européenne et asiatique.

Connu pour ses plats délicieux tels que le Ceviche Clasico, Mar Y Tierra (surf and turf) et Cordero Cusqueno (carré d'agneau rôti à la mode andine), le restaurant Llama vise à offrir non seulement un repas, mais une expérience inoubliable à ses clients. L'engagement du restaurant envers l'excellence et l'innovation culinaire n'est pas passé inaperçu, puisque les convives de tout le pays ont laissé des critiques élogieuses.

Un invité d'Orlando décrit le restaurant Llama comme le meilleur restaurant qu'il ait jamais visité, chaque visite dépassant la précédente. Un autre invité de Saint-Louis a été ravi de son expérience culinaire, garantissant que les clients ne seraient pas déçus. Les visiteurs de la région de New York et de Philadelphie ont déclaré que Llama était le meilleur repas qu'ils aient mangé à Saint-Augustine, attendant avec impatience leur prochaine visite.

Grâce à ses distinctions bien méritées, les projecteurs sont désormais tournés vers le restaurant Llama. Plus tôt cette année, le restaurant et le chef Vizcarra ont figuré dans un épisode de la série de voyage PBS « Samantha Brown's Places to Love ». L'animatrice Samantha Brown a décrit le concept du restaurant comme étant aventureux, amusant et, surtout, délicieux.

Cependant, en raison de sa capacité limitée à 10 tables seulement, obtenir une réservation au restaurant Llama peut s'avérer difficile, surtout le week-end. Assurez-vous donc de planifier à l’avance votre soirée spéciale.

La reconnaissance du restaurant Llama sur la liste des 100 meilleurs restaurants d'OpenTable témoigne de l'expérience culinaire exceptionnelle qu'il offre. Pour ceux qui recherchent un restaurant vraiment remarquable à Saint-Augustine, Llama est une destination incontournable.