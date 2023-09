Économisez sur la manette sans fil Xbox Series X/S avec batterie rechargeable

By

Si vous en avez assez de changer constamment les piles pendant que vous jouez, Argos a une offre pour vous. La manette sans fil Xbox Series X/S avec batterie rechargeable est actuellement en vente au prix de 59.99 £, ce qui vous permet d'économiser 15 £ sur le prix demandé habituel de 74.99 £. Cette manette dispose d'une batterie rechargeable qui offre jusqu'à 30 heures d'autonomie par charge et peut être rechargée pendant que vous jouez.

En plus de la commodité d’une batterie rechargeable, cette manette Xbox Remix en édition spéciale est également respectueuse de l’environnement. Il est fabriqué à partir de résines recyclées post-consommation, notamment de matériaux tels que des CD, des carafes d'eau en plastique et des caches de phares de voiture. Microsoft a également incorporé des pièces recyclées mécaniquement provenant d'anciennes manettes de la génération Xbox One sans sacrifier la durabilité ou les performances.

Le design de la manette Xbox Remix s'inspire de la forêt du nord-ouest du Pacifique, avec des couleurs qui reflètent la beauté naturelle de l'État d'origine de Microsoft, Washington. Bien qu'elle soit proposée à un prix légèrement plus élevé que la manette sans fil Xbox standard, cette offre élimine cette différence, vous permettant d'obtenir la manette sans fil Xbox Series X/S avec batterie rechargeable pour un prix réduit de 59.99 £.

Sources:

– Avis fiables : [le lien va ici]

– Argos : [le lien va ici]