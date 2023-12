Comment savourer des boissons festives sans culpabilité

By

Pendant la période des fêtes, il est facile de consommer plus de calories que d'habitude, ce qui entraîne une prise de poids. Une étude a révélé que l’Australien moyen consomme 500 calories supplémentaires par jour pendant cette période, ce qui peut lui faire prendre un kilo de poids après seulement quatre jours. Même s'il est normal de se livrer aux fêtes de Noël, les fêtes de bureau sont un autre responsable majeur de l'apport calorique supplémentaire. La recherche montre que le participant moyen consomme 4941 XNUMX calories lors de ces événements professionnels.

Si vous cherchez à faire des choix plus sains tout en vous amusant pendant la période des fêtes, il existe des échanges simples que vous pouvez faire pour contrôler votre nombre de calories. La diététiste Terri-Ann Nunns, basée au Royaume-Uni, suggère six échanges d'alcool qui peuvent vous aider à participer aux festivités sans culpabilité.

Au lieu d'un thé glacé Long Island riche en calories, essayez un Bloody Mary. Un thé glacé Long Island peut contenir plus de calories qu'un Big Mac, donc choisir un cocktail plus sain comme un Bloody Mary avec du jus de tomate et des garnitures de bâtonnets de céleri peut réduire considérablement l'apport calorique.

Échangez une pinte de bière contre une bouteille de bière. Les pintes de bière contiennent plus de calories que les bouteilles, donc opter pour ces dernières peut aider à gérer le poids.

Remplacez le gin tonic ordinaire par du gin et du tonic slimline. Choisir une alternative sans sucre réduit l’apport calorique sans sacrifier le goût.

Échangez un grand verre de vin contre du prosecco. Le Prosecco contient moins de calories que le vin, ce qui en fait une alternative plus légère et pétillante.

Au lieu du vin de dessert, essayez un verre de xérès. Le sherry contient beaucoup moins de calories que le vin de dessert, ce qui en fait un substitut approprié.

Optez pour la vodka plutôt que le whisky. La vodka contient moins de calories que le whisky, et la mélanger avec du soda faible en calories et du citron vert frais peut réduire davantage l'apport calorique.

En effectuant ces échanges simples, vous pourrez savourer des boissons festives sans vous sentir coupable d’un excès de calories. N'oubliez pas de boire avec modération et de donner la priorité à votre santé pendant la période des fêtes.