FiiO lance le KB3 : un clavier avec un DAC intégré et un ampli casque

FiiO, marque audio renommée, a dévoilé sa dernière innovation : le KB3, un clavier mécanique équipé d'un convertisseur numérique-analogique (DAC) et d'un amplificateur casque intégrés. Le KB3 vise à offrir aux utilisateurs une expérience audio supérieure par rapport aux prises casque 3.5 mm traditionnelles que l'on trouve sur les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables.

En intégrant le DAC et l'ampli casque directement dans le clavier, FiiO élimine le besoin d'appareils séparés encombrant l'espace de travail. Cela signifie qu'il n'y a plus de câbles d'écouteurs emmêlés ni de DAC et amplificateurs externes supplémentaires. Grâce à l'expertise de FiiO en technologie audio, le KB3 promet des performances sonores de haute qualité.

Les spécifications audio du KB3 sont impressionnantes. Il est doté de deux DAC Cirrus Logic CS43131, prenant en charge les formats audio jusqu'à 32 bits/384 kHz et DSD256. En plus de la prise casque standard de 3.5 mm, le clavier offre également une sortie symétrique de 4.4 mm, offrant plus d'options de connectivité audio. Selon Tom's Hardware, les capacités audio du KB3 rivalisent avec l'ampli casque KA80 à 13 $ du FiiO.

Le clavier lui-même possède des fonctionnalités exceptionnelles en plus de ses prouesses audio. Il est monté sur joint et comporte des interrupteurs remplaçables à chaud, permettant un remplacement facile des interrupteurs sans soudure. Le KB3 est compatible avec les systèmes Mac et Windows et prend en charge l'éclairage RVB. Il prend également en charge le logiciel de configuration populaire VIA, améliorant ainsi les options de personnalisation. La disposition compacte à 75 pour cent, ressemblant à des claviers d'ordinateurs portables, ajoute encore à son attrait. De plus, une molette de contrôle du volume est idéalement située dans le coin supérieur droit du clavier.

Bien que l'intégration d'une prise casque dans un clavier ne soit pas entièrement nouvelle, l'approche de FiiO résout les problèmes potentiels d'interférence audio en utilisant un DAC intégré pour convertir le signal audio numérique de l'ordinateur. Cette approche est similaire au Moondrop Dash, un autre clavier récent doté d'une prise casque intégrée.

Le KB3 est disponible à l’achat sur AliExpress. Les clients peuvent choisir entre une option barebones sans commutateurs ni touches pour 129.99 $ ou un modèle entièrement assemblé pour 149.99 $. FiiO propose également une version sans fil du clavier, au prix de 129.99 $ pour le modèle entièrement assemblé, mais cette variante ne dispose pas des fonctionnalités audio innovantes présentes dans la version filaire.

