Prototype révolutionnaire Half11 : une touche moderne à la course d'endurance

Oil Stain Lab a fait des vagues avec son prototype révolutionnaire Half11, un véhicule de course légal sur route qui rend hommage à l'âge d'or des courses d'endurance. Au prix surprenant de 600,000 1960 $, ce véhicule unique combine le meilleur de l'ingénierie moderne avec un design rappelant les machines de vitesse emblématiques des années XNUMX.

Contrairement à ses concurrents au Mans, le Half11 n'a jamais participé à cette prestigieuse épreuve et n'a jamais été éligible pour le faire. Cependant, son design à toit ouvert qui fait tourner les têtes et sa quincaillerie impeccable s'inspirent d'une variété de voitures classiques. Au lieu de reproduire un modèle spécifique, le Half11 capture l'essence des véhicules légendaires tout en incarnant sa propre identité distincte.

Fabriqué par les mains expertes des co-fondateurs et frères d'Oil Stain Lab, Iliya et Nikita Bridan, le Half11 possède un corps en aluminium fabriqué à la main qui repose sur un cadre en acier tubulaire personnalisé conçu par Joe Scarbo. Les passionnés peuvent repérer des traces de la bien-aimée Porsche 911 dans son nez, ses phares et ses ailes, ce qui pourrait avoir influencé son nom. Une chose est sûre : ce bolide dégage un charme indéniable.

Sous le capot, le prototype Half11 est propulsé par un puissant moteur Chevrolet LS V-8 monté au centre, couplé à une transmission manuelle à six vitesses provenant d'une 996 GT911 de génération 2. Avec 650 chevaux et 650 lb-pi de couple, le Half11 peut sprinter de 0 à 60 mph en 2.5 secondes, atteignant une vitesse de pointe de 200 mph. Ces performances impressionnantes sont amplifiées par la construction légère de la voiture, pesant seulement 1,850 XNUMX livres.

Pour améliorer ses capacités de course, le Half11 est équipé d'un ensemble de slicks de course, offrant une expérience de conduite passionnante rappelant les emblématiques Ferrari 330 P4 et Ford GT40. Même si les statistiques de performances revendiquées doivent être prises avec des pincettes, le potentiel de cette machine est incontestable.

L'Arsenale, où le Half11 est mis en vente, ne propose pas seulement un exemple. Oil Stain Lab compte produire seulement 25 exemplaires, rendant ainsi hommage aux anciennes règles d'homologation de la FIA. Cette production limitée garantit l'exclusivité aux amateurs chanceux qui ont soif d'un avant-goût du passé avec une touche futuriste.

FAQ:

Q : Quel est le prix du prototype Half11 ?

R : Le prototype Half11 coûte 600,000 XNUMX $.

Q : Combien d’unités du prototype Half11 seront produites ?

R : Oil Stain Lab prévoit de construire seulement 25 exemplaires du prototype Half11.

Q : Quelle est la source du moteur et de la transmission dans le prototype Half11 ?

R : Le prototype Half11 est équipé d'un moteur Chevrolet LS V-8 monté au centre connecté à une transmission manuelle à six vitesses provenant d'une 996 GT911 de génération 2.

Q : Quelle quantité de puissance le prototype Half11 produit-il ?

R : Le prototype Half11 génère 650 chevaux et 650 livres-pied de couple.

Q : Quelle est l'accélération et la vitesse de pointe estimées du prototype Half11 ?

R : Le prototype Half11 peut accélérer de 0 à 60 mph en 2.5 secondes et a une vitesse de pointe de 200 mph.