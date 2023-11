Le prototype Oil Stain Lab Half11 : incarne le design et la puissance classiques

Oil Stain Lab a dévoilé son impressionnant prototype Half11, une voiture de course légale pour la route qui capture l'essence du design classique et de la puissance débridée. Au prix de 600,000 1960 $, ce véhicule remarquable présente un design captivant à toit ouvert qui rend hommage aux machines de vitesse emblématiques des années XNUMX.

Contrairement aux voitures de course traditionnelles, le prototype Half11 n'a jamais participé à la prestigieuse course du Mans et n'a jamais été éligible pour le faire. Cependant, cela ne diminue en rien son attrait ni ses performances. Fabriqué par les talentueux cofondateurs et frères d'Oil Stain Lab, Iliya et Nikita Bridan, ce chef-d'œuvre est doté d'un corps en aluminium fabriqué à la main sur mesure, perché sur un cadre en acier tubulaire personnalisé par Joe Scarbo de Scarbo Performance.

Bien que le prototype Half11 ne s'inspire pas d'un véhicule spécifique, les passionnés d'automobile reconnaîtront sans aucun doute des allusions à la bien-aimée Porsche 911 dans son nez, ses phares et ses ailes, qui contribuent intelligemment à son nom distinctif. Indéniablement, cette voiture de course dégage une beauté et un charme intemporels.

Sous sa façade élégante se trouve un puissant moteur Chevrolet LS V-8 monté au milieu, couplé à une transmission manuelle à six vitesses provenant de la 996 GT911 de génération 2. Avec son groupe motopropulseur impressionnant, délivrant 650 chevaux et 650 lb-pi de couple, le prototype Half11 peut sprinter de 0 à 60 mph en seulement 2.5 secondes et atteindre une vitesse de pointe de 200 mph. Ces chiffres exceptionnels, bien qu'affirmés, semblent parfaitement réalisables compte tenu de la construction légère du véhicule, faisant pencher la balance à seulement 1,850 XNUMX livres.

Pour améliorer ses capacités sur piste, le prototype Half11 est équipé de slicks de course, offrant une expérience de conduite passionnante qui rappelle les voitures légendaires qui ornaient autrefois le circuit du Mans, comme la Ferrari 330 P4 et la Ford GT40.

Alors que le prix d'offre initial est fixé à 600,000 25 $, Oil Stain Lab a des projets ambitieux pour produire une série limitée de seulement 11 exemplaires. Cette production exclusive s'aligne sur les anciennes règles d'homologation fixées par la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), renforçant ainsi le statut du prototype HalfXNUMX en tant que symbole de nostalgie et d'innovation automobiles.

FAQ:

Q : Quel est le prix du prototype Oil Stain Lab Half11 ?

R : Le prototype Half11 est coté à 600,000 XNUMX $.

Q : Combien d’exemplaires du prototype Half11 seront produits ?

R : Oil Stain Lab prévoit de produire seulement 25 exemplaires de ce véhicule remarquable.

Q : Quel est le groupe motopropulseur du prototype Half11 ?

R : Le prototype Half11 est propulsé par un moteur Chevrolet LS V-8 monté au centre, développant 650 chevaux et 650 lb-pi de couple.

Q : Quelle est l'accélération et la vitesse de pointe estimées du prototype Half11 ?

R : Le véhicule peut accélérer de 0 à 60 mph en 2.5 secondes et atteindre une vitesse de pointe de 200 mph.

Q : Le prototype Half11 rappelle-t-il des voitures classiques ?

R : Bien qu'il ne soit pas directement basé sur un seul véhicule, le prototype Half11 présente des éléments de conception qui évoquent l'emblématique Porsche 911.