Vos photos Instagram sont-elles pires qu’elles ne le devraient ? Vérifiez ce paramètre masqué

De nombreux utilisateurs d'Instagram peuvent, sans le savoir, compromettre la qualité de leurs photos et vidéos en raison d'un paramètre caché dans l'application. Le paramètre intitulé « Toujours télécharger avec la qualité la plus élevée » est désactivé par défaut, ce qui entraîne des téléchargements compressés qui peuvent paraître bien pires.

Le paramètre par défaut d'Instagram ajuste automatiquement la qualité du téléchargement en fonction des conditions du réseau. Cela signifie que si la connexion réseau est mauvaise, l'application compressera la photo ou la vidéo comme bon lui semble. Cependant, en activant le bouton « Toujours télécharger avec la meilleure qualité », les utilisateurs peuvent garantir que leur contenu est téléchargé dans la meilleure résolution possible, quelles que soient les conditions du réseau.

Malheureusement, de nombreux utilisateurs peuvent ne pas connaître ce paramètre ou le désactiver sans s'en rendre compte. Ceux qui n’ont jamais activé manuellement le paramètre ou qui ont téléchargé Instagram sur un nouvel appareil trouveront probablement la bascule désactivée.

Pour vérifier et activer le paramètre « Toujours télécharger avec la qualité la plus élevée », les utilisateurs peuvent suivre ces étapes : ouvrez l'application Instagram, accédez à leur profil et appuyez sur l'icône à trois lignes dans le coin supérieur droit. À partir de là, sélectionnez « Paramètres et confidentialité » et faites défiler jusqu’à « Utilisation des données et qualité des médias ». Enfin, basculez l’option « Télécharger avec la qualité la plus élevée » vers la droite pour l’activer.

En suivant ces étapes simples, les utilisateurs d'Instagram peuvent garantir que leurs photos et vidéos sont téléchargées avec la plus haute qualité disponible, préservant ainsi l'intégrité et les détails de leur contenu.

Sources:

- Le bord

– Crédits image : photo d’en-tête sous licence via Depositphotos

Définitions:

– Qualité de téléchargement : niveau de compression d’image ou de vidéo appliqué lorsque le contenu est téléchargé sur une plateforme ou un site Web.

– Conditions du réseau : la force et la stabilité d'une connexion Internet, qui peuvent varier en fonction de facteurs tels que la force du signal et la bande passante.