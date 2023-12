La mer de Salton : un trésor caché de lithium

By

Une étude récente menée par le ministère américain de l'Énergie a révélé une découverte remarquable cachée sous la surface de la mer de Salton, dans le désert du sud de la Californie. Bien que cette destination touristique autrefois populaire ait été largement négligée ces dernières années, elle pourrait bien détenir la clé de la prochaine ruée vers l'or en Californie, impliquant cette fois le lithium.

Connu sous le nom d’« or blanc », le lithium est un composant essentiel dans la production de batteries pour véhicules électriques (VE) et d’une large gamme d’appareils électroniques. L'étude menée par des analystes de l'Université de Californie à Berkeley indique que la mer de Salton possède l'un des plus grands gisements de saumure de lithium au monde, avec le potentiel de fournir suffisamment de lithium pour environ 375 millions de véhicules électriques.

En mesurant les concentrations de lithium dans les roches entourant la mer de Salton et en développant des modèles informatiques, les chercheurs estiment que la région pourrait produire plus de 3,400 21 kilotonnes de lithium au cours des trois prochaines décennies. Ce volume important laisse entrevoir la promesse de redynamiser l’économie locale, notamment dans une zone où XNUMX % de la population vit actuellement dans la pauvreté.

Alors que les experts savent depuis longtemps que la mer de Salton contient du lithium, la récente estimation du gouvernement permet de mieux comprendre le potentiel de cette ressource. Ces nouvelles connaissances ouvrent une opportunité unique dans une génération de développer une industrie nationale du lithium, favorisant à la fois la croissance économique et la production d’énergie propre.

La mer de Salton elle-même a été confrontée à de nombreux défis au fil des ans. Formé en 1905 lorsque les eaux de crue du fleuve Colorado ont percé un canal d'irrigation, le lac s'est appuyé sur le ruissellement d'irrigation pour maintenir ses niveaux d'eau. Cependant, cela a entraîné une augmentation de la salinité, ce qui a eu un impact négatif sur l'écosystème local et a mis en danger les poissons et la faune.

En plus de ses préoccupations environnementales, la mer de Salton est également fortement polluée. Des chercheurs de l'UC Riverside ont découvert que le lac avait perdu un tiers de son eau au cours des 25 dernières années, laissant derrière lui un lit asséché recouvert d'eau toxique. La poussière qui en résulte pose des problèmes respiratoires aux riverains.

Le potentiel d’une industrie du lithium florissante dans la mer de Salton offre une lueur d’espoir pour la région. En tirant parti de l’innovation américaine et en investissant dans les technologies énergétiques propres, la Californie a la possibilité de montrer la voie dans la révolution des énergies propres, en créant des emplois, en renforçant la chaîne d’approvisionnement nationale et en améliorant la sécurité énergétique nationale. L’or blanc de Salton Sea pourrait être le catalyseur de ces progrès, insufflant une nouvelle vie à une région autrefois oubliée.

