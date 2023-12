Bonjour! Bangladesh : à la découverte des saveurs vibrantes de la cuisine bangladaise

Résumé : Entrez dans Hello ! Bangladesh, un restaurant à Long Island City, pour découvrir les plats uniques et savoureux de la cuisine bangladaise. Propriété de Tozammel Tanzil et de sa mère Shahara Khan, ce restaurant propose un menu varié qui met en valeur les saveurs distinctes et l'héritage culinaire du Bangladesh. Des collations chaudes comme les samosas et les keema kebabs aux plats alléchants disposés sur la table à vapeur, Hello ! Le Bangladesh offre une expérience culinaire pas comme les autres.

En entrant dans le restaurant, vous serez accueilli par l'enseigne verte et orange frappante qui décore la devanture du magasin. À l’intérieur, les étagères sont remplies de délicieuses collations chaudes qui vous séduisent par leur arôme. Les tables à vapeur, posées sur un magnifique socle en mosaïque, présentent plus de deux douzaines de plats époustouflants qui captiveront à coup sûr vos papilles. Des bhortas de légumes aux plats principaux comme le bœuf kala bhuna et le poulet rôti, Bonjour ! Le Bangladesh offre une grande variété d'options pour tous les palais.

L’un des points forts de la cuisine bangladaise est l’utilisation de l’huile de moutarde. Connu pour sa couleur jaune vif et sa saveur piquante, cet ingrédient ajoute une profondeur de goût unique aux plats. Les bhortas, purées de légumes à texture grossière, sont un parfait exemple de la façon dont l'huile de moutarde est utilisée dans la cuisine bangladaise. Servis à température ambiante, ces bhortas offrent un contraste rafraîchissant avec les plats principaux.

Bien que vous puissiez créer votre propre assiette à partir de la table vapeur, Hello ! Le Bangladesh propose également des plats individuels accompagnés de riz blanc nature, de pullao et de poulet biryani. Ne manquez pas d'essayer le tehari, un plat de riz savoureux composé de riz kalijeera, de bœuf, de curcuma et d'huile de moutarde. Il ressemble au biryani mais offre sa propre touche unique.

Si vous êtes amateur de viande, le kala bhuna au bœuf est un incontournable. Ce braisé concentré de bœuf est sombre et tendre, avec des saveurs de masala, de gingembre et d'ail profondément infusées dans chaque morceau. Un autre plat à ne pas manquer est le rôti de poulet, composé d'une succulente cuisse et d'une cuisse recouvertes d'oignons caramélisés.

Bonjour! Le Bangladesh n'est pas seulement un restaurant, mais une porte d'entrée vers les saveurs vibrantes et diverses de la cuisine bangladaise. Alors rendez-vous à Long Island City et embarquez pour un voyage culinaire qui vous donnera envie d'en savoir plus.