Nouveau mini écran de jeu LED d'AOC : une qualité imbattable à un prix imbattable

Vous recherchez un mini moniteur LED haut de gamme à un prix abordable ? Cherchez pas plus loin. AOC vient de lancer son dernier écran de jeu, le Q27G3XMN, et il a déjà pris d'assaut le marché. Au prix de seulement 249.99 $ sur Amazon, ce moniteur 27″ 1440P offre un rapport qualité-prix exceptionnel.

Ce qui distingue le Q27G3XMN de ses concurrents, c'est sa technologie de rétroéclairage Mini LED. Contrairement aux écrans LCD traditionnels, les moniteurs Mini LED utilisent des LED plus petites et plus denses, ce qui entraîne une luminosité et des niveaux de noir supérieurs. En fait, l'écran Mini LED d'AOC rivalise avec la qualité d'image des moniteurs OLED, réputés pour leurs performances visuelles imbattables.

Doté de la certification DisplayHDR 1000, le Q27G3XMN dispose d'un nombre incroyable de 336 zones de gradation individuelles. Ces zones peuvent être manipulées pour obtenir des noirs intenses, permettant ainsi un contenu époustouflant à plage dynamique élevée. De plus, AOC a veillé à ce que l'écran couvre 134 % de la gamme de couleurs sRGB, offrant des couleurs vives et précises dès la sortie de la boîte grâce à son étalonnage des couleurs en usine.

Les joueurs seront ravis des spécifications impressionnantes du Q27G3XMN. Avec un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 180 Hz, une technologie de synchronisation adaptative (bien que FreeSync ne soit pas explicitement mentionné) et le mode Low Input Lag d'AOC, ce moniteur répond à toutes les attentes des joueurs compétitifs. De plus, il prend en charge un taux de rafraîchissement inférieur de 120 Hz, parfait pour les jeux sur console sur les dernières consoles Sony et Microsoft.

Compte tenu des spécifications et de la technologie Mini LED de pointe, vous pourriez vous attendre à ce que le Q27G3XMN ait un prix élevé. Cependant, d'après nos recherches, le moniteur AOC est nettement plus abordable que ses concurrents. Bien que nous n'ayons pas pu trouver le prix de détail suggéré par le fabricant américain, des sources suggèrent qu'il est d'environ 400 $. Avec un prix promotionnel actuel de 249.99 $, il ne fait aucun doute que ce moniteur offre une valeur exceptionnelle.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que la technologie Mini LED ?

R : La technologie Mini LED utilise des LED plus petites et plus denses dans le système de rétroéclairage d'un écran, ce qui améliore la luminosité et les niveaux de noir.

Q : Qu'est-ce que la certification DisplayHDR 1000 ?

R : La certification DisplayHDR 1000 est une norme élevée pour les écrans qui confirme leur capacité à produire un contenu époustouflant à plage dynamique élevée avec un excellent contraste et une excellente précision des couleurs.

Q : L'AOC Q27G3XMN prend-il en charge FreeSync ?

R : Bien que cela ne soit pas explicitement indiqué, le moniteur est doté d'une technologie de synchronisation adaptative, compatible avec FreeSync.

Q : Le Q27G3XMN est-il adapté aux jeux sur console ?

R : Oui, le moniteur prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui le rend idéal pour jouer sur les dernières consoles Sony et Microsoft.