ThinkMarkets lance une nouvelle application ThinkPortal pour les traders

ThinkMarkets, l'un des principaux fournisseurs de trading multi-actifs, a récemment dévoilé son application ThinkPortal, une application mobile qui offre aux traders la possibilité de gérer facilement leurs comptes depuis leurs appareils mobiles. L'application a été développée pour rationaliser et améliorer l'expérience utilisateur, offrant aux traders en déplacement un moyen simple et efficace de gérer plusieurs comptes via une seule application.

Avec l'application ThinkPortal, les utilisateurs peuvent accéder à un aperçu complet de leurs comptes, y compris des détails tels que le solde, la marge, le niveau de marge, l'effet de levier et les positions ouvertes et fermées. De plus, l'application permet aux utilisateurs d'approvisionner facilement leurs comptes en utilisant diverses méthodes de paiement, notamment les cartes de crédit/débit, les crypto-monnaies et les fournisseurs de paiement locaux.

L'application tient également les utilisateurs informés des événements du marché grâce à un calendrier économique mondial et aux signaux de trading quotidiens du partenaire de ThinkMarkets, Signal Centre. En fournissant ces outils aux traders, l'application vise à doter les clients de fonctionnalités avancées susceptibles d'améliorer leur expérience de trading.

Nauman Anees, cofondateur et PDG de ThinkMarkets, a exprimé l'engagement de l'entreprise à fournir des outils et des fonctionnalités avancés à ses clients. Cet engagement en faveur de l'amélioration pousse ThinkMarkets à investir dans des produits de pointe qui améliorent l'expérience utilisateur. L'application ThinkPortal est considérée comme une autre étape importante dans cette quête, car elle offre aux clients un plus grand contrôle et une plus grande flexibilité sur leurs activités de trading.

L'application ThinkPortal est disponible sur l'App Store pour les utilisateurs iOS et sur Google Play pour les utilisateurs Android. Les clients existants disposant de comptes ThinkTrader, MT4/MT5, PAMM et/ou ThinkCopy peuvent télécharger et se connecter à leurs comptes existants pour accéder à l'application ThinkPortal. Les traders qui n'ont pas de compte ThinkMarkets peuvent également en ouvrir un directement via l'application.

ThinkMarkets est une société mondiale de courtage en ligne, créée en 2010, qui offre à ses clients un accès rapide et facile à plus de 4,000 XNUMX instruments CFD sur une gamme d'actifs, notamment les devises, les indices, les matières premières et les actions. Avec des bureaux à Londres, Melbourne et Tokyo, ainsi que des hubs en Asie-Pacifique, en Europe et en Afrique du Sud, ThinkMarkets opère avec plusieurs licences financières dans le monde. La société est connue pour ses plateformes de trading reconnues par l'industrie, telles que la plateforme primée ThinkTrader.

Sources:

– Site Web ThinkMarkets