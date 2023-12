Des activités amusantes pour faire une pause dans la ruée des fêtes

Résumé : Au milieu de la frénésie des Fêtes, prenez un moment pour vous détendre et profiter des activités amusantes qui se déroulent à Lakeland et dans les communautés environnantes. Des collectes de fonds artistiques aux défilés et marchés de Noël, il y en a pour tous les goûts cette saison.

Artful Bowl 2023 : une nuit d'art, de cinéma et de mode

CORE Wealth Advisors Inc. organise Artful Bowl 2023, une soirée de collecte de fonds annuelle pour Platform Art, une organisation artistique culturelle à but non lucratif. Rejoignez l'événement au domicile de Tom et Paula Mims samedi à 6h30. Vivez une soirée remplie d'art, de cinéma, de mode, de son et de performance. Les billets sont disponibles à différents niveaux de prix, à partir de 150 $ pour les particuliers. Pour plus d’informations et pour acheter des billets, visitez https://www.platformart.org.

Parade de Noël de Lakeland : Noël au pays des bonbons

La Ligue junior du Grand Lakeland et la Ville de Lakeland vous proposent le défilé de Noël annuel jeudi. Le défilé suivra cette année une boucle modifiée du centre-ville de Lakeland, à l'exclusion de Lake Mirror en raison de travaux de construction. Les festivités commencent à 7 heures avec un feu d'artifice au-dessus du lac Mirror, suivi du défilé. Le Père Noël et la Mère Noël feront une apparition spéciale. Pour plus de détails, visitez www.lakelandgov.net/departments/communications/christmas-parade ou envoyez un e-mail [email protected].

Marché de Noël Jingle Mingle : Achetez localement au RP Funding Center

Babes Doing Business, l'hôte des entreprises appartenant à des femmes dans le centre de la Floride, présente le marché de Noël Jingle Mingle au RP Funding Center de Lakeland. Visitez ce marché éphémère le dimanche de 10 h à 2 h. Explorez plus de 80 vendeurs vendant une variété d'articles-cadeaux, des boutiques aux bougies en passant par les boiseries, pour vous aider à compléter votre liste de Noël. L'entrée et le parking sont gratuits. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.rpfundingcenter.com ou appelez le 863-834-8100.

Le duo Knotty G's : performance soulful Americana

Profitez dimanche d'une performance live gratuite du Knotty G's Duo au Swan Brewing à Lakeland. Ce duo d'Asheville, en Caroline du Nord, présentera de la musique américaine soul de 2h à 6h. Attendez-vous à un mélange de airs optimistes, de ballades ralenties et même de reprises familières. Pour plus de détails, visitez www.facebook.com/swanbrewingco/ ou appelez le 863-703-0472.

Concert de Noël du Lakeland Concert Band

Le Lakeland Concert Band, dirigé par Vic Larsen, présente un concert gratuit axé sur les vacances à l'Auditorium Branscomb du Florida Southern College le dimanche de 2h à 3h30. Profitez de la musique interprétée par ce talentueux groupe entièrement bénévole, apportant du divertissement à Lakeland et ses communautés environnantes. Pour plus d’informations, visitez www.lakelandconcertband.org ou appelez le 813-716-2577.