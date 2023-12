L’érosion des plages menace les propriétés du canton supérieur

L'érosion côtière à l'extrémité nord de la section Strathmere du canton supérieur a présenté une situation désastreuse pour les résidents et les propriétaires fonciers. Les falaises autrefois abruptes, érodées jusqu'aux dunes de sable de la région, ont désormais complètement disparu. Pour se protéger de l'invasion de la mer, un mur de rochers a été installé il y a plus de dix ans, mais avec l'érosion, ces rochers constituent désormais la seule barrière entre l'eau et les routes et les maisons de l'extrémité nord.

Ted Kingston, un résident de longue date, a décrit l'état actuel comme « assez mauvais », même si ce n'est pas le pire dont il ait été témoin. En 2008, l'érosion a endommagé les structures et constitué une menace pour une cloison en acier récemment installée. L'érosion s'étend au-delà de l'extrémité nord, avec de multiples blocs de dunes creusées et des plages en érosion.

Pour résoudre ce problème, l'Army Corps of Engineers a attribué un contrat de 33.7 millions de dollars à Great Lakes Dredge and Dock of Illinois pour un projet de réapprovisionnement des plages à Ocean City, Strathmere et Sea Isle City. Le projet débutera à Ocean City, puis se déplacera à Strathmere et enfin à Sea Isle City. Cependant, cela laisse Strathmere vulnérable jusqu'à ce que les travaux puissent commencer.

Gary DeMarzo, l'administrateur du canton supérieur, a déclaré que le retrait rapide des dunes de sable déjà érodées mettait les propriétés en péril. La zone a connu une action de vagues inhabituellement forte au cours des derniers mois, exacerbant le processus d'érosion. La municipalité travaille en étroite collaboration avec le corps d'armée et le département d'État de la protection de l'environnement pour protéger les valeurs des propriétés et les vies.

Bien que la contribution locale au coût du projet ait été approuvée par le comité municipal, un projet élargi augmentera les coûts à tous les niveaux. Cependant, l’État et les partenaires fédéraux comprennent l’urgence de la situation et reconnaissent que le projet de plage relève de la sécurité publique.

En plus de reconstituer le sable, les plans prévoient également l'enlèvement du bois qui faisait autrefois partie d'un système de jetée conçu pour lutter contre l'érosion. Ces bois, submergés depuis un certain temps, sont maintenant exposés en raison de l'érosion supplémentaire. L'enlèvement de ces bois est nécessaire pour assurer la sécurité de la zone.

Malgré les défis posés par Mère Nature et Father Time, la communauté reste déterminée à protéger ses propriétés et son mode de vie. Le projet de réapprovisionnement des plages devant débuter à la mi-décembre, les espoirs sont grands quant à une restauration réussie des plages et des dunes de la région de Strathmere.