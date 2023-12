Le FBI déjoue un braquage dans une bijouterie

Le FBI, aux côtés des services de police locaux, a réussi à empêcher un braquage dans une bijouterie à Dunwoody, en Géorgie. Le propriétaire du magasin, Jamie Kresl, a été alerté du danger potentiel par des détectives qui l'ont informé que son magasin était sous surveillance. Suite à cet avertissement, la police a multiplié les patrouilles autour du magasin et Kresl et ses employés sont restés vigilants.

Le 30 novembre, un agent du FBI s'est rendu dans le magasin et a informé Kresl que les suspects prévoyaient de faire grève le 1er décembre. Kresl a alors accepté de coopérer avec les forces de l'ordre pour tenter d'appréhender les criminels. Dans le cadre de ce plan, il a ouvert le magasin comme d'habitude le matin du 1er décembre, tandis que ses employés devaient rester chez eux.

Ce matin-là, Kresl a participé à un groupe d'étude biblique composé d'hommes et a reçu des prières pour sa sécurité et sa protection. Il s'est ensuite rendu au magasin pour ouvrir ses portes. Peu avant 10 heures du matin, il reçoit un appel de l'agent du FBI, l'informant que les suspects sont en route. Peu de temps après, il y a eu une forte agitation à l'extérieur et Kresl a vu des voitures d'infiltration et des véhicules de police converger vers les lieux.

Les suspects ont été appréhendés avec succès et Kresl a salué les efforts des forces de l’ordre, les qualifiant d’« incroyables ». Même si Kresl ne savait pas exactement pourquoi son magasin avait été ciblé, il pensait que les suspects faisaient partie d'une opération plus vaste. Bien que Jewelry Artisans ait déjà connu un incident de fracas et de saisie dans le passé, c'était la première fois qu'une opération d'une telle envergure visait le magasin au cours de ses 50 ans d'histoire.

Le FBI a déclaré que leur présence dans le magasin faisait partie d'une activité d'application de la loi autorisée par le tribunal, ce qui indique que l'enquête pourrait avoir des implications plus larges. Bien que les détails sur les suspects et l'affaire restent inconnus, il est évident que l'intervention opportune des forces de l'ordre a empêché un braquage potentiellement dévastateur chez Jewelry Artisans.