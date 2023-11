Maingear dévoile de puissantes stations de travail prédéfinies pour les professionnels

Maingear, l'un des principaux constructeurs de PC personnalisés, vient de lancer sa nouvelle série Pro WS, une gamme de systèmes prédéfinis haut de gamme spécialement conçus pour les professionnels de divers secteurs. En mettant l'accent sur des performances supérieures, ces stations de travail sont destinées aux développeurs de jeux, aux éditeurs de photos, aux graphistes, aux vidéastes, aux artistes de rendu 3D, aux producteurs de musique, aux ingénieurs CAO, aux scientifiques de données et aux développeurs d'IA/Machine Learning.

La série Pro WS propose trois options de postes de travail différentes qui peuvent être personnalisées pour répondre aux besoins individuels. Une fonctionnalité remarquable est la compatibilité avec les processeurs Threadripper 7000 récemment sortis, donnant aux utilisateurs l'accès à une puissance de traitement de pointe.

L'option d'entrée de gamme, le Pro WS, est proposée dans une conception de tour moyenne standard avec le châssis de tour moyenne Nord de Fractal Design. Ses panneaux élégants en finition bois sur la façade apportent une touche élégante. Le Pro WS peut être équipé des derniers processeurs Intel Core ou AMD Ryzen et de deux GPU Nvidia RTX 6000, garantissant des performances graphiques exceptionnelles. Le refroidissement est géré de manière experte par Noctua et les options de mémoire vont jusqu'à 128 Go de DDR5. Les choix de stockage comprennent des SSD Samsung 990 NVMe ou des disques durs Seagate IronWolf, avec une large gamme de capacités disponibles. Le Pro WS dispose également d’une alimentation de 1600 XNUMX W et offre plusieurs options de système d’exploitation.

Pour ceux qui ont besoin d'encore plus de puissance, Maingear propose les stations de travail Pro WS Max et Pro RS. Le Pro WS Max, contenu dans le châssis spacieux Define 7 XL, offre des capacités de performances extrêmes. Le Pro RS, doté d'un format de montage en rack 4U, est construit sur le châssis Silverstone RM44, offrant des options d'extension améliorées.

Les stations de travail Pro WS Max et Pro RS prennent en charge une large gamme de processeurs, notamment Intel Core, Intel Xeon, AMD Ryzen, AMD Ryzen Threadripper et AMD Ryzen Threadripper Pro, pour une puissance de traitement sans compromis. Ces stations de travail offrent également des capacités graphiques exceptionnelles, pouvant accueillir plusieurs GPU Nvidia A4000, A5000 ou RTX 6000. Les solutions de refroidissement de Noctua garantissent une thermique efficace et la capacité de mémoire peut atteindre jusqu'à 256 Go de DDR5. Les options de stockage reflètent celles du Pro WS, et les postes de travail sont livrés avec les mêmes choix de bloc d'alimentation de 1600 XNUMX W et de système d'exploitation.

Bien que les détails des prix de la série Pro WS n'aient pas encore été publiés, Maingear propose un configurateur sur son site officiel, permettant aux utilisateurs de personnaliser leurs postes de travail en fonction de leurs préférences et exigences.

Questions fréquentes

1. Puis-je personnaliser les composants des stations de travail Pro WS de Maingear ?

Oui, Maingear propose des options de personnalisation pour sa série Pro WS. Les utilisateurs peuvent sélectionner leur processeur, GPU, capacité de mémoire, solution de stockage et système d'exploitation préférés.

2. Quelle est la couverture de garantie des stations de travail Pro WS de Maingear ?

Les stations de travail Pro WS sont accompagnées d'une garantie Pro Solutions standard de 2 ans. Les utilisateurs ont également la possibilité de passer à une garantie de 3 ans pour une couverture étendue.

3. Ces postes de travail sont-ils adaptés aux professionnels de tous les secteurs ?

Oui, la série Pro WS est conçue pour s'adresser aux professionnels de divers secteurs, notamment le développement de jeux, l'édition de photos, la conception graphique, la vidéographie, le rendu 3D, la production musicale, l'ingénierie CAO, la science des données et le développement de l'IA/Machine Learning.

4. Comment puis-je acheter une station de travail Maingear Pro WS ?

Les stations de travail Pro WS de Maingear peuvent être achetées directement sur le site officiel de Maingear. Les utilisateurs peuvent utiliser le configurateur pour personnaliser leur poste de travail avant de procéder à un achat.