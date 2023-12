La bibliothèque publique d'Elizabethtown organise une exposition caritative de trains miniatures

À la bibliothèque publique d'Elizabethtown, la période des fêtes est une période d'émerveillement enfantin et de redonner à la communauté. Les Train Guys, un groupe de passionnés de train, se réunissent chaque année pour partager leur amour des trains et collecter des fonds pour la bibliothèque grâce à une exposition de trains miniatures.

Craig Coble, l'un des membres fondateurs de The Train Guys, explique que le groupe est composé de personnes passionnées par les trains lorsqu'elles étaient enfants et qui aiment désormais revivre leurs souvenirs d'enfance tout en partageant leur enthousiasme avec la communauté. Coble et Fran Strouse, un autre membre fondateur, ont organisé l'exposition, qui continue de captiver les visiteurs.

L'exposition de trains miniatures ramène non seulement les spectateurs à leur enfance pendant la période des fêtes, mais sert également d'outil pédagogique. Les configurations complexes enseignent de précieuses leçons sur le câblage électrique et l’histoire locale, ce qui en fait une expérience amusante et informative pour tous.

L'événement de cette année est particulièrement important car il vise à soutenir la bibliothèque publique d'Elizabethtown. L'exposition du train est plus qu'une simple source de divertissement ; c'est une façon de redonner et de contribuer à la communauté locale. En visitant l'exposition, les visiteurs non seulement se plongent dans le monde enchanteur des trains miniatures, mais soutiennent également une bonne cause.

L'exposition de trains miniatures de la bibliothèque publique d'Elizabethtown témoigne du charme durable des trains et de leur capacité à inspirer la nostalgie et l'émerveillement. Il met en valeur le dévouement des Train Guys et leur engagement à partager la joie des trains tout en ayant un impact positif sur la communauté. Donc, si vous êtes dans la région pendant la période des fêtes, n'oubliez pas de visiter la bibliothèque publique d'Elizabethtown et de découvrir la magie de l'exposition de trains miniatures tout en soutenant une grande cause.

