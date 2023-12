Explorez ces charmantes villes de Pennsylvanie pour les délices hivernaux

Résumé : La Pennsylvanie n'est pas seulement une belle destination pendant les mois les plus chauds, mais aussi un paradis hivernal pendant la saison la plus froide. Ces 10 petites villes offrent une variété d’attractions et d’activités aux visiteurs désireux de découvrir la joie des fêtes et le charme historique. Du centre-ville historique de Lititz au Dickens d'une célébration de Noël à Wellsboro, il y en a pour tous les goûts.

Lititz : découvrez le charme du centre-ville historique de Lititz, avec ses boutiques et galeries d'art locales. Ne manquez pas une visite à la plus ancienne boulangerie de bretzels du pays, Julius Sturgis Pretzel Bakery.

Ligonier : Explorez le fort historique Ligonier et promenez-vous dans le centre-ville pittoresque regorgeant de boutiques et de restaurants amusants.

Bedford : Détendez-vous et ressourcez-vous dans un spa ou visitez l'Omni Bedford Springs Resort, un complexe historique qui a accueilli de nombreux présidents. N'oubliez pas de jeter un œil à la célèbre cafetière géante de Bedford.

Honesdale : Goûtez au charme local avec les petites entreprises et les artistes de Honesdale. Profitez du paradis hivernal des montagnes Pocono grâce à des activités comme le ski de fond, la raquette ou la randonnée.

New Hope : À une courte distance de Philadelphie et de New York, New Hope offre une vue imprenable sur le fleuve Delaware. Offrez-vous de délicieuses friandises provenant des boulangeries ou assistez à un spectacle au Bucks County Playhouse.

Wellsboro : entrez dans un roman de Dickens avec les lampes à gaz de Wellsboro et la célébration de Noël de l'ère victorienne. Admirez la beauté des gorges de Pine Creek au parc d'État Leonard Harrison.

Stroudsburg : explorez les montagnes Pocono et profitez de sentiers de randonnée pittoresques. Visitez le centre-ville historique lors du Winterfest, un festival présentant des sculptures de glace à couper le souffle.

Millvale : ce quartier près de Pittsburgh abrite des boutiques uniques, un célèbre magasin de disques et des œuvres d'art incroyables sous la forme de peintures murales de Maxo Vanka à l'église croate Saint-Nicolas.

Mifflinburg : découvrez le plus ancien marché de Noël en plein air des États-Unis au marché Christkindl de Mifflinburg. Découvrez l'histoire de la ville en tant que centre de fabrication de calèches au Mifflinburg Buggy Museum.

Nord-Est : Découvrez le charme du Nord-Est, une ville connue pour ses vignobles et sa belle campagne. Profitez d'une dégustation de vins et d'une vue panoramique sur le lac Érié.

Que vous recherchiez la joie des fêtes, des sites historiques ou un pays des merveilles hivernal pittoresque, ces petites villes de Pennsylvanie ont tout pour plaire. Visitez-les cet hiver et créez des souvenirs inoubliables.

