TheScore Bet lance une campagne de marketing d'automne mettant en avant l'intégration des médias et de l'expérience de paris

TheScore Bet a lancé sa campagne marketing d'automne en Ontario, coïncidant avec le début de la saison de la NFL. La campagne se concentre sur la combinaison unique de médias et de paris de la marque, avec deux nouveaux spots commerciaux qui mettent en valeur l'expérience de pari intuitive et rationalisée offerte exclusivement par theScore et theScore Bet.

Les publicités présentent des personnages représentant theScore et theScore Bet, montrant comment la marque fournit de manière transparente un contenu de paris et des marchés pertinents pour aider les parieurs à faire des paris éclairés. En intégrant des médias et des plateformes de paris de pointe, theScore Bet garantit que les clients ont accès à des données et analyses complètes, à des marchés personnalisés et à la possibilité de placer des paris au sein d'un seul écosystème.

"Cette nouvelle campagne met en évidence l'un de nos différenciateurs fondamentaux de produits : une expérience multimédia et de paris entièrement synchronisée entre l'application multimédia theScore et les paris sportifs theScore Bet", a expliqué Aubrey Levy, vice-président principal du contenu et du marketing chez theScore. « Nous pensons que lorsque les médias et les paris sont correctement intégrés, cela améliore l'expérience utilisateur. Ces publicités mettent en évidence la manière dont nos produits rassemblent les médias et les paris dans un seul écosystème intelligent, nous distinguant ainsi des autres offres.

En plus des publicités télévisées, la campagne marketing comprend des ressources numériques et extérieures. theScore Bet a collaboré avec l'agence de marketing Diamond basée à Toronto sur la création et la stratégie de la campagne. Les publicités ont été réalisées par The Director Brothers, connus pour leur expertise en matière de comédie.

Jordan Cohen, directeur créatif chez Diamond, a souligné l'efficacité de l'approche intégrée des paris de theScore Bet. « Grâce à theScore Bet et aux données et analyses sportives complètes de theScore, faire des paris éclairés devient une expérience transparente. En tant que différenciateur clé dans la catégorie, il était important de transmettre clairement ce message à travers cette campagne.

