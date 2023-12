Résumé : Le nombre de sans-abri à York a connu une augmentation significative, en particulier parmi les jeunes et ceux de plus de 65 ans, rapporte LifePath Christian Ministries. Le PDG du refuge, Patrick Ball, s'est dit préoccupé par l'augmentation du nombre de personnes, révélant qu'ils hébergeaient environ 160 personnes par nuit, dont environ 25 étaient des enfants et presque tous âgés de moins de 8 ans. Jordan Desenberg, un homme de 59 ans. âgé d'un an en situation d'itinérance dans le comté de York, a parlé de la population croissante ayant besoin d'aide.

Selon les témoignages de diverses personnes, les raisons de l’itinérance sont diverses. Pour Desenberg, la perte de sa femme il y a trois ans à cause de la COVID-19 a été le déclencheur qui a déclenché une série d’événements malheureux qui ont conduit à sa situation actuelle. «J'ai perdu ma maison. J'ai perdu ma voiture. La moitié de mes revenus m’a été retirée et je me suis retrouvé ici », a-t-il expliqué. Dans un effort pour retrouver sa stabilité, Desenberg compte désormais sur des emplois à la demande pour joindre les deux bouts. Malgré les difficultés, il garde espoir et est déterminé à améliorer sa situation.

Il est clair que l’itinérance est un problème qui touche des individus de tous horizons, quel que soit leur âge ou leur origine. Le nombre croissant de nouveaux visages cherchant soutien et subsistance dans les refuges pour sans-abri est une preuve supplémentaire de l'ampleur du problème à York. La communauté doit s’unir pour résoudre ce problème et fournir une assistance complète à ceux qui en ont besoin.

En savoir plus dans l'histoire Web : Une augmentation alarmante du sans-abrisme frappe York : davantage de jeunes et de personnes âgées touchés