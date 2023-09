Les touristes passent peut-être leurs vacances sur un « continent perdu » depuis des années

By

Selon les scientifiques, des touristes du monde entier étaient peut-être en vacances sans le savoir sur les vestiges d'un continent perdu depuis longtemps connu sous le nom de Grand Adria. Il y a environ 250 millions d'années, le Grand Adria s'est détaché de l'Afrique du Nord et a progressivement coulé sous certaines parties du sud de l'Europe, notamment les Alpes, les Apennins, les Balkans et la Grèce. Aujourd'hui, il ne reste qu'une petite bande de ce continent perdu, s'étendant de Turin à travers la mer Adriatique jusqu'au talon de la botte italienne.

Douwe van Hinsbergen, professeur à l'Université d'Utrecht, a comparé le Grand Adria à la légendaire cité perdue de l'Atlantide, affirmant que de nombreuses personnes passent leurs vacances sur cette terre ancienne sans même s'en rendre compte. Il a expliqué que le reste du continent est caché sous la surface de la Terre.

Ce n'est pas la première fois qu'un continent « perdu » est découvert. En 2017, des scientifiques ont dévoilé l’existence de Zealandia, également connue sous le nom de Te Riu-a-Māui en langue maorie, considérée comme perdue depuis 375 ans. Zealandia faisait autrefois partie du supercontinent Gondwana, qui existait il y a plus de 500 millions d'années et comprenait l'Antarctique occidental et l'Australie orientale.

La découverte de Zealandia a été importante car elle a démontré que quelque chose d'aussi important qu'un continent peut rester caché pendant des siècles. La majeure partie de Zealandia est sous l'eau, mais son existence a aidé les géologues à comprendre comment les processus géologiques peuvent façonner et remodeler la surface de la Terre sur des millions d'années.

Le Grand Adria et Zealandia rappellent que l’histoire de la Terre est complexe et que les anciennes masses continentales peuvent avoir une profonde influence sur la géologie actuelle de notre planète. Ces découvertes ouvrent de nouvelles possibilités pour comprendre la dérive des continents, la tectonique des plaques et l'évolution de notre planète au fil du temps.

Sources:

– Douwe van Hinsbergen, professeur de tectonique globale et de paléogéographie à l'Université d'Utrecht.

– TN News (aucune URL fournie)