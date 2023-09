L’impact de la punition sur le comportement des élèves : s’éloigner des approches traditionnelles

En classe, la punition est un sujet qui revient fréquemment parmi les élèves. Cependant, sa place dans l’éducation est très discutable, d’autant plus qu’elle figure à peine dans les lignes directrices établies par le Conseil national de protection de l’éducation. Le terme privilégié dans ces lignes directrices est « sanction », qui englobe toute une gamme de connotations, notamment les interventions et incitations positives. Le véritable esprit de ces lignes directrices, qui mettent l’accent sur une relation élève-enseignant mutuellement respectueuse, doit faire l’objet d’une plus grande attention et d’une plus grande promotion dans les écoles.

La responsabilité d’établir et d’entretenir une relation positive entre les élèves et les enseignants incombe principalement aux adultes. Il est essentiel que les éducateurs transmettent des messages de responsabilité, d’imputabilité, d’action, de conséquences et de récompenses, et qu’ils s’éloignent des mesures punitives. La punition pendant les années de formation d'un enfant peut avoir un impact durable sur son estime de soi et sa perception des attentes des autres.

Damien Quinn, un ancien délinquant inspirant et défenseur des personnes ayant un casier judiciaire, souligne les effets durables des sanctions formelles. De nombreuses personnes convaincues croient que leur passé les empêchera d’obtenir des opportunités, ce qui témoigne de la stigmatisation associée à la punition. En tant qu'éducateurs, notre objectif est de guider les étudiants vers des chemins qui les éloignent du système de justice pénale. Cependant, il est crucial d’être conscient du rôle potentiel de la punition dans la vie des jeunes au-delà du service pénitentiaire.

Les parents peuvent involontairement transmettre des croyances sur la punition qu'ils ont héritées de leur propre éducation, conduisant à des idées enracinées inutiles sur le mérite d'une punition. Même si la loi interdit les châtiments corporels infligés aux enfants, il est naïf de supposer qu'ils n'existent plus dans aucun foyer. Au lieu de normaliser la punition, les éducateurs devraient s'efforcer de renforcer les approches alternatives et de susciter la curiosité quant aux raisons sous-jacentes du comportement d'un élève.

En classe, l’adoption d’une approche plus compatissante et compréhensive de la gestion du comportement peut être transformatrice. En utilisant trois mots simples – aider, soutenir et comprendre – les éducateurs peuvent créer un environnement dans lequel les élèves se sentent en sécurité et soutenus. Ces mots ont un poids énorme et se sont révélés très efficaces pour éviter les conflits. En s’éloignant des punitions et en adoptant des interventions positives, les éducateurs peuvent façonner une expérience d’apprentissage plus saine et plus propice pour leurs élèves.

