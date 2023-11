Nouveau Wahoo Kickr Core Bundle : un home trainer intelligent abordable avec une valeur ajoutée

Wahoo Fitness vient de faire une annonce passionnante pour les passionnés de cyclisme. Ils ont non seulement réduit le prix de l'entraîneur intelligent Wahoo Kickr Core, mais ont également inclus une cassette préinstallée avec un choix d'options de vitesse 8/9/10/11/12. Cet ensemble comprend également un abonnement gratuit d'un an à la populaire plateforme de formation virtuelle Zwift. Ces changements offrent aux cyclistes une option plus abordable et plus pratique pour améliorer leur expérience d’entraînement en salle.

L'entraîneur intelligent Wahoo Kickr Core, introduit en 2018, constitue une option fiable et rentable pour les cyclistes. Le seul inconvénient était l'absence de cassette préinstallée, contrairement à son homologue, le home trainer intelligent Kickr. Cependant, avec le nouveau Wahoo Kickr Core Bundle, les utilisateurs peuvent profiter de la commodité d'une cassette préinstallée et d'un abonnement d'un an à Zwift, le tout à un prix réduit. Cette offre groupée est une première pour Wahoo Fitness, basée à Atlanta, en Géorgie.

En plus du pack, le prix du Wahoo Kickr Core autonome a également été réduit pour correspondre au coût de l'entraîneur intelligent Zwift Hub One. Cependant, les clients qui achètent le Kickr Core dans un magasin de vélos local ou dans un magasin physique auront la possibilité de bénéficier d'un abonnement Zwift d'un an à prix réduit à 99.99 $.

L'arrêt du home trainer intelligent classique Zwift Hub, qui proposait une cassette à plusieurs vitesses, signifie que le Zwift Hub One est désormais le seul home trainer intelligent de la marque Zwift disponible. Bien que le Zwift Hub One soit livré avec un seul pignon et un changement de vitesse virtuel dans l'application, le Wahoo Kickr Core offre une expérience plus traditionnelle, permettant aux utilisateurs d'utiliser leur propre cassette de vélo et d'utiliser la transmission de leur vélo pour changer de vitesse.

Avec ces mises à jour, les cyclistes ont le choix entre deux excellentes options. Le Zwift Hub One est idéal pour ceux qui utilisent principalement Zwift ou préfèrent une configuration plus simple, tandis que le Wahoo Kickr Core offre plus de polyvalence et d'intégration avec l'écosystème d'accessoires Wahoo.

Pour rendre Zwift plus accessible, la plateforme a introduit une option d'abonnement d'un an à prix réduit au prix de 149.99 $. Cela représente une économie importante de 29.89$ par rapport à un abonnement mensuel. Les abonnés mensuels existants peuvent facilement passer à un abonnement annuel en annulant leur abonnement actuel et en s'abonnant sur le site Web de Zwift.

Le nouveau Wahoo Kickr Core Bundle et l'option d'abonnement Zwift d'un an à prix réduit apportent une valeur ajoutée et un prix abordable aux amateurs de cyclisme en salle. Que vous recherchiez une solution complète de trainer intelligent ou une expérience de formation virtuelle transparente, ces offres répondent à un large éventail de besoins et de préférences.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Qu'est-ce qui est inclus dans le Wahoo Kickr Core Bundle ?

Le Wahoo Kickr Core Bundle comprend l'entraîneur intelligent Wahoo Kickr Core avec une cassette préinstallée (options de vitesse 8/9/10/11/12) et un abonnement d'un an à Zwift.

2. Puis-je acheter le Wahoo Kickr Core sans cassette ?

Oui, le Wahoo Kickr Core peut être acheté séparément sans cassette. Son prix a été réduit pour correspondre au coût de l'entraîneur intelligent Zwift Hub One.

3. Quelles sont les différences entre le Zwift Hub One et le Wahoo Kickr Core ?

Le Zwift Hub One est livré avec un seul pignon et un changement de vitesse virtuel dans l'application Zwift, tandis que le Wahoo Kickr Core nécessite une cassette de vélo standard et utilise la transmission du vélo pour le changement de vitesse. Le Kickr Core offre également une meilleure intégration avec l’écosystème d’accessoires Wahoo.

4. Zwift propose-t-il un abonnement d'un an à prix réduit ?

Oui, Zwift propose désormais une option d'abonnement d'un an au prix de 149.99 $, ce qui offre un meilleur rapport qualité-prix que l'abonnement mensuel.

5. Les abonnés mensuels existants peuvent-ils passer à un abonnement annuel ?

Oui, les abonnés mensuels existants peuvent passer à un abonnement annuel. Cependant, les utilisateurs qui se sont abonnés via l'App Store d'Apple devront annuler leur abonnement existant et s'abonner sur Zwift.com pour bénéficier de l'abonnement annuel. Les abonnés mensuels peuvent également poursuivre leur abonnement mensuel à leur guise.