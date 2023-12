Le mode compact de Microsoft améliore l'expérience de jeu sur les ordinateurs portables

Microsoft a publié une mise à jour de l'application Xbox PC, introduisant la fonctionnalité très attendue du « mode compact ». Ce nouveau mode vise à améliorer la convivialité de l'application sur les PC de jeu portables, offrant une expérience plus rationalisée aux joueurs en déplacement.

Dans cette dernière mise à jour, le changement le plus important est la barre latérale pliable, qui se transforme désormais en un ensemble concis d'icônes. Cette modification réduit efficacement l'empreinte de l'application, permettant aux utilisateurs de maximiser l'espace d'écran de leur appareil pour les jeux.

Le mode compact devrait être particulièrement utile pour les PC de jeu portables comme le ROG Ally d'Asus et le Legion Go de Lenovo. En fait, Microsoft s'est associé à Asus et à d'autres fabricants pour garantir que le mode compact est activé par défaut sur ces appareils, offrant ainsi une expérience optimisée dès la sortie de la boîte.

L'un des avantages de cette mise à jour est le système de notification amélioré de l'application Xbox PC. Il affiche désormais uniquement les notifications non lues dans le menu déroulant, ce qui permet aux utilisateurs de rester plus facilement informés sans distraction. De plus, la mise à jour inclut un « outil de réparation des services de jeu » conçu pour résoudre les problèmes courants, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience de jeu plus fluide.

De plus, les utilisateurs de console Xbox peuvent également bénéficier de quelques améliorations notables. La mise à jour introduit la possibilité de sélectionner des dispositions de clavier japonais spécifiques, répondant aux besoins d'une base d'utilisateurs internationale.

QFP

Qu'est-ce que le mode compact dans l'application Xbox PC ?

Le mode compact est une fonctionnalité de l'application Xbox PC qui réduit la barre latérale de l'application aux icônes, maximisant ainsi l'espace d'écran et améliorant la convivialité sur les PC de jeu portables.

Quels PC de jeu portables sont optimisés pour le mode compact ?

Le mode compact est particulièrement adapté aux appareils comme le ROG Ally d'Asus et le Legion Go de Lenovo. Microsoft collabore avec les fabricants pour garantir que le mode compact soit activé par défaut sur ces appareils.

Quelles améliorations ont été apportées au système de notification de l'application Xbox PC dans la mise à jour ?

La mise à jour affiche désormais uniquement les notifications non lues dans le menu déroulant, réduisant ainsi les distractions pour les utilisateurs.

Qu'est-ce que l'outil de réparation des services de jeux ?

L'outil de réparation des services de jeu est inclus dans la mise à jour pour aider les utilisateurs à résoudre les problèmes courants, garantissant ainsi une expérience de jeu plus fluide.

Quelles améliorations ont été apportées pour les utilisateurs de console Xbox dans la mise à jour ?

La mise à jour introduit la possibilité de sélectionner des dispositions de clavier japonais spécifiques sur les consoles Xbox, répondant ainsi aux divers besoins des utilisateurs internationaux.

Sources: Xbox