Le Japon dévoile un réacteur à fusion nucléaire révolutionnaire, révolutionnant l'énergie du futur

Un réacteur à fusion nucléaire de pointe a été officiellement lancé au Japon, marquant une étape importante dans la recherche de ressources énergétiques durables et abondantes. Le réacteur JT-60SA, construit en collaboration entre l'Union européenne et le Japon, vise à explorer la faisabilité de la fusion en tant que source d'énergie à grande échelle et respectueuse de l'environnement. En fusionnant deux noyaux atomiques plutôt qu’en en divisant un seul, la fusion offre une alternative sûre et propre aux centrales nucléaires actuelles.

La machine de six étages, située dans un hangar à Naka, utilise un récipient « tokamak » en forme de beignet pour contenir du plasma tourbillonnant à haute température. Ce plasma est chauffé jusqu’à une température stupéfiante de 200 millions de degrés Celsius, créant ainsi les conditions idéales pour la fusion nucléaire. En cas de succès, cette technologie révolutionnaire pourrait produire plus d’énergie que nécessaire pour soutenir le processus, ouvrant ainsi la voie à un gain énergétique net et durable.

Le réacteur JT-60SA précède le développement du réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER) en France, qui devrait être encore plus grand. Ces projets partagent un objectif commun : induire la fusion des noyaux d’hydrogène pour produire de l’hélium et libérer de grandes quantités de lumière et de chaleur – une reproduction du processus naturel qui se produit au sein du Soleil.

Alors que le projet ITER est confronté à des défis tels que des contraintes budgétaires et des difficultés techniques, les chercheurs d'ITER et du JT-60SA restent optimistes quant au potentiel de l'énergie de fusion. Sam Davis, chef de projet adjoint du JT-60SA, a souligné l'importance de l'appareil pour rapprocher l'humanité de la réalisation de l'énergie de fusion. La collaboration entre plus de 500 scientifiques, ingénieurs et entreprises d’Europe et du Japon a été cruciale dans la construction de ce réacteur tokamak avancé.

Reconnaissant l'immense potentiel de l'énergie de fusion, Kadri Simson, commissaire européenne à l'énergie, a salué l'inauguration du JT-60SA comme un moment charnière dans l'histoire de la fusion. Simson estime que la fusion pourrait jouer un rôle essentiel dans le futur mix énergétique mondial.

Contrairement aux réactions de fission conventionnelles, la fusion ne comporte aucun risque d’accident nucléaire catastrophique et génère beaucoup moins de déchets radioactifs. Cette innovation pourrait contribuer à répondre aux préoccupations liées au changement climatique et à réduire la dépendance aux combustibles fossiles émetteurs de carbone. Le récent « gain énergétique net » réalisé à la National Ignition Facility aux États-Unis renforce encore la viabilité de la fusion en tant que source d’énergie illimitée et respectueuse de l’environnement.

Grâce aux progrès continus de la technologie de fusion nucléaire, le monde fait un pas important vers un avenir alimenté par une énergie propre, sûre et durable.

En savoir plus dans l'histoire Web : Le Japon dévoile un réacteur à fusion nucléaire révolutionnaire, révolutionnant l'énergie du futur