Résumé : Découvrez l'histoire bien-aimée de « The Wiz » à travers une nouvelle perspective noire dans la dernière production présentée au Cadillac Palace Theatre de Chicago. L'actrice vétéran Melody A. Betts, qui incarne Aunty Em et Evillene, partage que même si le thème central reste le même, la série offre une perspective unique qui permet au public de se connecter à l'histoire d'une nouvelle manière. Avec une musique puissante et des performances sincères, « The Wiz » promet d'évoquer différentes émotions et d'offrir la même bonté intemporelle que l'original.

La dernière production de Chicago de « The Wiz » captive le cœur du public avec sa nouvelle version de l'histoire bien-aimée inspirée du livre de L. Frank Baum. Initialement sorti à Broadway en 1974 et finalement adapté dans un film mettant en vedette Diana Ross, Michael Jackson et Richard Pryor, « The Wiz » est maintenant arrivé à Chicago avec une suite dédiée s'étendant sur plusieurs décennies.

Melody A. Betts, une actrice chevronnée incarnant à la fois Aunty Em et Evillene dans la production de Chicago, souligne que le thème central de la série, le voyage d'une jeune femme, reste pertinent, quel que soit celui qui raconte l'histoire. Cependant, « The Wiz » présente ce récit universel à travers une lentille distinctive, enveloppée dans le riche contexte de l’expérience noire. Betts assure au public que même si la musique peut sembler différente, elle évoquera toute une gamme d'émotions, tout en offrant la même bonté intemporelle que l'original.

Betts s'engage à dépeindre Evillene, la méchante sorcière de l'Ouest, avec profondeur et authenticité. Plutôt qu’une simple caricature, elle vise à capturer la peur d’affronter la mortalité, un défi fondamental auquel le personnage est aux prises. Elle pense que chaque personnage, y compris Evillene, a son propre ensemble de défis et un parcours unique qui façonne son identité. Le portrait de Betts met l'accent sur la complexité de son personnage, permettant au public de se connecter à un niveau plus profond.

La communauté noire de Chicago a adopté « The Wiz » avec enthousiasme, devenant ainsi de fervents supporters. Leur enthousiasme est palpable alors qu’ils remplissent la salle et expriment leurs émotions aux acteurs. Betts reconnaît que la réponse positive de ces fans passionnés rassure et motive toute l'équipe de production.

Ne manquez pas l'occasion d'assister à la magie de « The Wiz » au Cadillac Palace Theatre, jusqu'au 10 décembre. Après sa diffusion à Chicago, le spectacle se rendra à Broadway en mars 2024. Découvrez ce classique réinventé et rejoignez le parcours d’une jeune femme à travers le prisme captivant de l’expérience noire.