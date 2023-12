Destiny 2 collabore avec The Witcher 3: Wild Hunt pour une expérience crossover épique

Les joueurs de Destiny 2 peuvent désormais se lancer dans une aventure épique avec un événement crossover passionnant mettant en vedette The Witcher 3 : Wild Hunt. Cette collaboration apporte une pléthore de références et de contenus basés sur le jeu de rôle fantastique bien-aimé, offrant une expérience nouvelle et passionnante aux fans des deux franchises.

L'un des points forts de ce crossover est l'émote Barrel Bath, recréant la scène emblématique de la baignoire de Geralt de Riv dans The Witcher 3. Les joueurs peuvent désormais assister à ce moment mémorable dans l'univers de Destiny 2, ajoutant une touche d'humour et de nostalgie à leur gameplay. « Plongez-vous dans une véritable détente, même si cela signifie une armure détrempée », décrit l'émote alléchante Barrel Bath.

En plus de l'emote, Destiny 2 introduit trois ensembles d'armures inspirés de The Witcher 3. Les Titans peuvent acquérir l'ensemble d'armures Kaer Morhen, qui rappelle la tenue emblématique de Geralt du jeu. Pour Warlocks, l'ensemble Hexer rend hommage au film original Witcher et présente des éléments de l'armure Ursine et des vêtements du peuple Skellige. Les chasseurs, quant à eux, peuvent obtenir l'ensemble White Wolf, qui s'inspire des armures Wolf et Cat, avec une capuche rouge éclatante.

De plus, Destiny 2 propose trois accessoires inspirés de l'univers The Witcher. Les joueurs peuvent orner leurs navires avec le majestueux design Wolven Storm, équiper leurs fantômes de l'élégant Wolven Shell et monter le Roach-VGH Sparrow, un clin d'œil au fidèle cheval de Geralt, Roach.

Cette collaboration passionnante s'accompagne de la Saison des Souhaits de Destiny 2, qui peut être considérée comme une référence subtile au premier livre de The Witcher, The Last Wish. L'événement crossover plonge non seulement les joueurs dans un gameplay passionnant, mais rend également hommage à la série fantastique bien-aimée.

Questions fréquemment posées:

Q : Comment puis-je acquérir l'émote Barrel Bath ?

R : L'émote Barrel Bath peut être obtenue en l'achetant uniquement en tant qu'objet Argent avec de l'argent réel.

Q : Y a-t-il d'autres objets inspirés de Witcher dans l'événement crossover ?

R : Oui, il existe trois ensembles d'armures, à savoir Kaer Morhen, Hexer et White Wolf, ainsi que trois accessoires : le vaisseau Wolven Storm, la coque Wolven Shell Ghost et le Roach-VGH Sparrow.

Q : Combien coûte l’émote Barrel Bath ?

R : L'emote est au prix de 1,200 1,700 pièces d'argent, ce qui oblige les joueurs à acheter le package de XNUMX XNUMX pièces d'argent.

Q : Cet événement crossover est-il disponible sur toutes les plateformes ?

R : Oui, l'événement crossover est disponible sur toutes les plateformes où Destiny 2 est accessible.

Q : Y aura-t-il davantage de collaborations entre Destiny 2 et d'autres franchises à l'avenir ?

R : Bungie n'a fait aucune déclaration officielle concernant de futures collaborations, mais les fans peuvent s'attendre à du contenu plus excitant dans Destiny 2.