CD Projekt Red publie des versions Mac mises à jour de The Witcher 1 et 2

CD Projekt Red a fait des annonces passionnantes pour les fans de la série The Witcher. En plus d'annoncer l'ajout d'un éditeur de mods complet pour The Witcher 3, permettant aux joueurs de créer leurs propres quêtes et contenus, le studio a également mis à jour The Witcher 1 et The Witcher 2 pour les lecteurs Mac afin de prendre en charge les derniers processeurs Apple Silicon.

Les versions Mac récemment mises à jour de ces RPG classiques sont désormais disponibles sur toutes les plateformes, y compris l'App Store, GOG et Steam. La mise à jour garantit que The Witcher 1 et The Witcher 2 peuvent fonctionner correctement sur la dernière version de macOS et tirer pleinement parti des nouveaux processeurs de la série M.

Notamment, la prise en charge mise à jour de macOS comporte un léger problème. À la suite de la mise à jour, la configuration minimale requise pour les deux jeux a changé, nécessitant désormais macOS 11.0 ou une version ultérieure. Cela signifie que les anciennes versions de macOS, telles que OS X 10, ne sont plus prises en charge. Si vous utilisez un Mac plus ancien sans processeur Apple Silicon, il est conseillé de désactiver les mises à jour automatiques pour éviter tout problème potentiel après l'installation de la mise à jour.

Bien que la mise à jour apporte des expériences de jeu améliorées pour les utilisateurs Mac, il est important de noter que The Witcher 3 ne dispose pas de version Mac native. Cependant, des programmes tiers comme Crossover permettent aux joueurs Mac de profiter du jeu sur leurs systèmes.

L'engagement de CD Projekt Red à mettre à jour et à prendre en charge ses jeux sur les plates-formes Mac s'aligne sur les efforts d'Apple visant à étendre la prise en charge des jeux sur ses systèmes. Cette mise à jour améliore non seulement l'expérience de jeu des utilisateurs de Mac, mais montre également le dévouement du studio envers sa base de fans.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Puis-je jouer aux versions Mac mises à jour de The Witcher 1 et 2 sur les anciennes versions de macOS ?

Non, les versions Mac mises à jour de The Witcher 1 et 2 nécessitent macOS 11.0 ou une version ultérieure. Ils ne prennent plus en charge les anciennes versions telles que OS X 10.

2. Où puis-je trouver les versions Mac mises à jour de The Witcher 1 et 2 ?

Les versions mises à jour sont disponibles sur diverses plateformes, notamment l'App Store, GOG et Steam. Vous pouvez choisir la plateforme qui vous convient le mieux.

3. The Witcher 3 est-il disponible en mode natif sur Mac ?

Non, The Witcher 3 n'a pas de version Mac native. Cependant, des programmes comme Crossover permettent aux utilisateurs Mac de jouer au jeu sur leurs systèmes.