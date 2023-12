Les ménages à faible revenu et de classe moyenne connaissent une augmentation surprenante de leur richesse pendant la pandémie

Résumé : Les ménages à faible revenu et de classe moyenne ont vu, de manière inattendue, leur valeur nette croître à un rythme plus rapide que les ménages à revenu élevé au début de la pandémie de Covid-19, selon un récent rapport du Pew Research Center. Alors que la pandémie a provoqué des perturbations économiques et une augmentation des taux de chômage, la richesse médiane des ménages à faible revenu a augmenté de 101 % entre décembre 2019 et décembre 2021, et la classe moyenne a connu une augmentation de 29 %. En revanche, les ménages aux revenus élevés n’ont vu leur valeur nette augmenter que de 15 % au cours de la même période. Divers facteurs ont contribué à cette tendance, notamment les plans de secours gouvernementaux, tels que les chèques de relance et l'augmentation des allocations de chômage, ainsi que la hausse des prix de l'immobilier et la reprise des marchés boursiers. Malgré ces évolutions positives, les ménages les plus pauvres restent confrontés à des difficultés financières, un pourcentage important restant endetté. Les progrès réalisés pendant la pandémie pourraient ne pas être durables à long terme, à mesure que les tendances économiques changent et que l’impact de la pandémie évolue.

Les ménages à faible revenu et de classe moyenne ont surpris les experts en connaissant une augmentation significative de leur richesse au début de la pandémie de Covid-19. Contrairement aux attentes, le rapport du Pew Research Center révèle que ces ménages ont vu leur valeur nette augmenter respectivement de 101 % et 29 % entre décembre 2019 et décembre 2021. En revanche, les ménages aux revenus plus élevés n'ont connu qu'une augmentation de leur valeur nette de 15 % au cours de la même période. même période. Même si des gains considérables ont été réalisés, il est important de noter qu’il existe toujours une disparité de richesse importante entre les différentes tranches de revenus. Les hauts revenus affichaient une valeur nette médiane de 803,400 2021 $ en décembre 204,100, tandis que les ménages de la classe moyenne et les ménages à faible revenu disposaient de pécules de 24,500 XNUMX $ et XNUMX XNUMX $ respectivement.

La croissance de la richesse peut être attribuée à plusieurs facteurs. Les plans de secours du gouvernement ont joué un rôle crucial, car les ménages à faible revenu et de la classe moyenne ont reçu une aide financière sous forme de chèques de relance, d’allocations de chômage élargies et de bons d’alimentation plus généreux. De plus, la flambée des prix de l'immobilier et les taux hypothécaires historiquement bas ont contribué à accroître la valeur nette des propriétaires, leur permettant ainsi de réduire leurs dépenses mensuelles. Il convient de noter que les cours des actions ont d’abord chuté en raison de la pandémie, mais ont ensuite connu une forte hausse.

Malgré ces tendances positives, de nombreux ménages les plus pauvres continuent de faire face à des difficultés financières. Rakesh Kochhar, chercheur principal au Pew Research Center, souligne que les progrès réalisés n'ont pas suffi à sortir complètement les Américains les plus pauvres de leurs dettes. En fait, la moitié de ces ménages avaient une valeur nette de 500 $ ou moins en décembre 2021, comparativement à une valeur nette de 0 $ deux ans auparavant. Le rapport révèle également des disparités entre les groupes raciaux et ethniques. Alors que la valeur nette médiane des ménages noirs les plus pauvres s'est améliorée, passant d'un montant négatif de 10,000 4,000 dollars à un montant négatif de 2021 0 dollars à la fin de 4,700, les ménages hispaniques les plus pauvres avaient toujours une valeur nette médiane de 8,900 dollar, et les ménages blancs et asiatiques les plus pauvres avaient une valeur nette médiane de XNUMX XNUMX dollars et XNUMX XNUMX dollars. respectivement.

Il n’est pas certain que les améliorations financières observées pendant la pandémie se poursuivront à long terme. À mesure que les conditions économiques évoluent et que l’impact de la pandémie fluctue, les tendances qui ont soutenu la création de richesse entre 2019 et 2021 pourraient s’inverser. Des efforts continus visant à réduire les disparités de richesse seront essentiels pour garantir que tous les segments de la société puissent atteindre le bien-être financier.

