Skybound Games annule The Walking Dead: Betrayal et arrête le développement

Dans une tournure surprenante des événements, Skybound Games et Other Ocean Interactive ont annoncé l'annulation de The Walking Dead : Betrayal, un jeu multijoueur en développement depuis près de trois mois. Le projet sera supprimé de Steam au début de la semaine prochaine et complètement arrêté d'ici le 15 décembre.

Malgré l'enthousiasme initial entourant le jeu, Skybound Games a admis dans un article de blog qu'ils étaient incapables de cultiver la communauté dynamique de traîtres qu'ils avaient imaginée. L'annulation est une déception pour les fans qui attendaient avec impatience les éléments de tromperie sociale et de survie promis dans The Walking Dead : Betrayal.

La radiation du jeu sur Steam le 1er décembre s'accompagnera de mises à jour à la fois sur Steam et sur le serveur officiel TWD: Betrayal Discord, garantissant que ceux qui ont acheté le jeu recevront un remboursement complet. Cette décision de Skybound Games est considérée comme un geste de bonne volonté envers les joueurs déçus.

The Walking Dead : Betrayal a été annoncé lors du San Diego Comic-Con en juillet comme un jeu dans lequel jusqu'à huit survivants repousseraient les morts-vivants. Il offrait aux joueurs le choix de tromper leurs camarades survivants ou de travailler ensemble pour survivre à l'apocalypse. Malheureusement, le jeu n’a pas réussi à capter l’attention de la communauté des joueurs comme espéré.

Cette annulation inattendue rappelle la nature incertaine du développement de jeux et les défis auxquels sont confrontés les développeurs pour créer des expériences engageantes. Il souligne l’importance de la création d’une communauté et de la satisfaction des joueurs dans le succès des jeux multijoueurs.

Alors que les fans traitent la nouvelle de l'annulation de The Walking Dead : Betrayal, des questions se posent sur l'avenir de titres multijoueurs similaires et sur la capacité des développeurs à trouver l'équilibre délicat entre tromperie et collaboration dont rêvent les joueurs. Seul le temps nous dira si les efforts futurs tireront les leçons des faux pas de ce projet malheureux.

