Skybound Games annule The Walking Dead: Betrayal et offre des remboursements aux joueurs

Skybound Games et Other Ocean Interactive ont annoncé qu'ils arrêtaient le développement de The Walking Dead : Betrayal, un jeu multijoueur en ligne se déroulant dans le monde post-apocalyptique de la célèbre franchise. Le jeu, en accès anticipé depuis près de trois mois, sera supprimé de la plateforme Steam la semaine prochaine, l'arrêt complet étant prévu pour le 15 décembre.

Dans un article de blog, Skybound Games a déclaré que malgré tous leurs efforts, ils n'étaient pas en mesure de cultiver la communauté dynamique de traîtres qu'ils avaient initialement envisagée pour le jeu. The Walking Dead : Betrayal visait à offrir aux joueurs une expérience centrée sur la tromperie sociale et la survie, offrant la possibilité de former des alliances ou de tromper d'autres survivants. Malheureusement, le jeu n’a pas réussi à attirer le public souhaité.

Les joueurs qui ont acheté The Walking Dead : Betrayal seront éligibles à un remboursement complet, qui sera facilité via Steam et le serveur officiel TWD : Betrayal Discord. Les développeurs ont assuré aux fans que les mises à jour concernant le processus de remboursement seraient communiquées rapidement.

Il est toujours décevant lorsqu'un jeu ne répond pas à ses attentes, surtout lorsqu'il se déroule dans une franchise bien-aimée comme The Walking Dead. Cependant, il est louable que Skybound Games assume ses responsabilités et propose des remboursements aux joueurs concernés. Cette action reflète leur engagement à offrir une expérience de jeu de haute qualité et à maintenir la confiance de leur base de joueurs.

Alors que The Walking Dead : Betrayal se prépare à faire ses adieux, les fans de la franchise attendront sans aucun doute avec impatience les futures offres de Skybound Games et de leurs partenaires. Peut-être que la prochaine aventure capturera l’essence de la série d’une manière qui résonnera à la fois auprès des fans nouveaux et existants.

