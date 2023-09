Présentation de Super : la bière blonde australienne True-Blue de Golden West Brewing Co.

Golden West Brewing Co., une brasserie artisanale basée à Subiaco, en Australie occidentale, a récemment dévoilé sa dernière création : Super, une bière blonde australienne véritablement bleue. S'inspirant d'une époque où commander une bière signifiait choisir entre une bière forte ou une goldie mi-forte, Super rend hommage à la simplicité et à la nostalgie de cette époque.

Super verse une teinte dorée nette avec une mousse généreuse, tentant les amateurs de bière avec son apparence invitante. Au nez, la bière dégage un arôme de malt distinct, qui rappelle les tapis dans les coulisses de la salle de concert emblématique de Perth, The Grosvenor, dans les années 1990. La première gorgée offre une expérience douce et satisfaisante, mais se transforme rapidement en un délicieux équilibre d'amertume maltée et une finale vive.

Cette bière en conserve, ou bière en canette, a déjà fait sa marque sur la scène brassicole locale, remportant une médaille d'argent au Perth Royal Beer Show 2023. Sa reconnaissance est bien méritée compte tenu de sa capacité à transporter les amateurs de bière à l'époque dorée où Swanny, ou Swan Gold mi-concentration, régnait en maître.

Avec un taux d'alcool en volume (ABV) de 4.2 pour cent, Super est également idéal pour partager entre amis, ramenant la camaraderie souvent associée au partage d'un verre. Au prix d'environ 23 $ pour un paquet de quatre, cette boîte en conserve est non seulement un goût de nostalgie, mais aussi un excellent rapport qualité-prix pour les amateurs de bière artisanale.

Donc, si vous aspirez à l'époque où les choix de bières étaient plus simples et où l'accent était mis sur la qualité et la tradition, Super by Golden West Brewing Co. devrait être sur votre radar. Levez un verre à l'artisanat australien et dégustez cette bière blonde véritablement bleue, qui a obtenu une solide note de 3.5 couchers de soleil WA sur 5.

Définitions:

– Tinnie : Terme utilisé en Australie pour désigner une canette de bière.

– ABV : Alcohol by Volume, une mesure standard utilisée pour indiquer la teneur en alcool d’une boisson.