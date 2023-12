THQ Nordic retarde la sortie du remake d'Alone in the Dark pour de nouvelles améliorations

THQ Nordic et le développeur Pieces Interactive ont pris la décision de reporter une fois de plus le très attendu remake d'Alone in the Dark, repoussant la date de sortie du 16 janvier au 20 mars 2024. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un effort visant à laisser à l'équipe plus de temps pour bien réfléchir. -tuning et pour éviter de mettre une pression inutile sur l'équipe de développement pendant la période chargée de Noël.

Selon THQ Nordic, la principale motivation derrière ce retard est de garantir que le jeu dépasse les attentes de la communauté des joueurs. L'un des facteurs contribuant à cette attente accrue réside dans les performances exceptionnelles des acteurs hollywoodiens bien connus David [Barbour] et Jodie [Comer], qui incarneront les principaux protagonistes du jeu.

Alone in the Dark rend hommage à l'original révolutionnaire et offre aux joueurs la possibilité de se plonger dans le récit effrayant conçu par Mikael Hedberg, connu pour son travail sur SOMA et Amnesia : The Dark Descent. Le jeu permet aux participants de se mettre dans la peau soit d'Edward Carnby, incarné par le talentueux David Harbour de Stranger Things et Hellboy, soit d'Emily Hartwood, interprétée par Jodie Comer de Free Guy et Killing Eve. Cette expérience d'horreur de survie classique réinventée combine des éléments d'horreur psychologique avec une atmosphère gothique du sud.

Même si les joueurs peuvent avoir envie d'explorer le monde d'Alone in the Dark, ils peuvent toujours satisfaire leur curiosité en téléchargeant le prologue Grace in the Dark. Cet aperçu autonome donnera aux fans un avant-goût de ce qu'ils peuvent attendre de cette version très attendue.

Alone in the Dark est en cours de développement pour PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam, promettant une expérience visuellement époustouflante et immersive pour les passionnés d'horreur du monde entier. Grâce à l'engagement de THQ Nordic à offrir une expérience de jeu soignée et exceptionnelle, les fans peuvent être assurés que l'attente en vaudra la peine.

