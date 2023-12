Le remake d'Alone in the Dark de THQ Nordic retardé : plus de temps pour le polissage et pas de crunch

Résumé : THQ Nordic et le développeur Pieces Interactive ont annoncé un nouveau retard pour le prochain remake d'Alone in the Dark. La date de sortie, initialement reportée au 16 janvier 2024, a été repoussée au 20 mars 2024. La décision a été prise pour laisser plus de temps à l'équipe pour peaufiner et éviter tout potentiel resserrement pendant les vacances de Noël.

Dans un effort pour répondre et dépasser les attentes de la communauté, THQ Nordic et Pieces Interactive ont exprimé leur désir que le jeu soit à la hauteur des performances exceptionnelles des stars hollywoodiennes David Barbour et Jodie Comer, qui incarnent les principaux protagonistes du jeu de survie réinventé. jeu d'horreur.

Alone in the Dark, un hommage au titre révolutionnaire original, invite les joueurs à se plonger dans l'histoire obsédante conçue par Mikael Hedberg, connu pour son travail sur SOMA et Amnesia : The Dark Descent. Le jeu offre une perspective unique puisque les joueurs peuvent choisir d'incarner soit Edward Carnby, joué par David Harbour, soit Emily Hartwood, incarnée par Jodie Comer. Le classique réinventé mélange l’horreur psychologique avec des éléments du gothique du sud.

Même si la date de sortie a été repoussée, les fans désireux de goûter à Alone in the Dark peuvent toujours se laisser tenter par le prologue Grace in the Dark, disponible en téléchargement.

Le remake de Alone in the Dark est actuellement en cours de développement pour PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam. L'équipe de développement veut s'assurer que le jeu atteigne le plus haut niveau de qualité et réponde aux attentes des joueurs qui attendent avec impatience sa sortie.

