La Tesla Model S Plaid est-elle à la hauteur du battage médiatique ?

Lorsque la Tesla Model S est arrivée sur le marché pour la première fois en 2012, cela a changé la donne. Cela a montré au monde que les voitures électriques pouvaient être puissantes, luxueuses et passionnantes. Mais avancez rapidement jusqu’en 2021, et les choses ont pris un tournant. La dernière itération de la Model S, la Plaid, reçoit des critiques mitigées et soulève des doutes sur les prouesses techniques de Tesla.

La Model S Plaid développe plus de 1,000 XNUMX chevaux et promet des accélérations époustouflantes. Cependant, la réalité n’est pas à la hauteur des attentes. Le journaliste principal de Road & Track, Chris Perkins, décrit son expérience de conduite de la Plaid comme « terrifiante ». Malgré sa puissance impressionnante, le Plaid ne dispose pas des capacités de châssis, de direction et de freinage nécessaires pour le gérer efficacement.

Perkins compare la Plaid à la Taycan Turbo S de Porsche, un concurrent direct dans le segment des berlines électriques hautes performances. Le Taycan Turbo S excelle en termes de dynamique, avec une direction impeccable, une adhérence exceptionnelle et un freinage sans faille. L'engagement de Porsche envers l'excellence en ingénierie est évident dans son test de torture des freins, où chaque véhicule doit s'arrêter plusieurs fois sans problème.

D’un autre côté, Tesla n’est pas à la hauteur à cet égard, utilisant les mêmes composants de frein standard dans toute la gamme Model S. Les clients ont la possibilité de passer à un ensemble de freins en carbone-céramique pour 15,000 XNUMX $ supplémentaires, mais il s'agit d'un coût supplémentaire pour un véhicule phare supposé. De tels compromis suggèrent un manque d’attention aux détails et à une ingénierie de qualité.

On pourrait affirmer que l’accent mis par Tesla sur d’autres projets, comme le Cybertruck, a détourné des ressources destinées à rendre le Plaid vraiment exceptionnel. La personnalité publique impétueuse d'Elon Musk et ses singeries controversées en ligne ajoutent encore au scepticisme entourant la performance du Plaid.

Alors, la Tesla Model S Plaid est-elle vraiment à la hauteur du battage médiatique ? La réponse semble être un non catégorique. Alors que la Model S était autrefois considérée comme un véhicule révolutionnaire, sa dernière itération échoue dans des domaines cruciaux. Comme le dit le proverbe : « Soit vous mourez en héros, soit vous vivez assez longtemps pour devenir le méchant ». Il semble que, dans le cas de la Model S Plaid, cette dernière solution soit devenue réalité.

Questions Fréquentes

1. Comment la Tesla Model S Plaid se compare-t-elle à des concurrents comme la Porsche Taycan ?

La Tesla Model S Plaid n’est pas à la hauteur de la Porsche Taycan Turbo S en termes de dynamique, de freinage et d’excellence technique globale.

2. Les clients peuvent-ils améliorer les freins de la Model S Plaid ?

Pour un coût supplémentaire de 15,000 XNUMX $, les clients peuvent opter pour un ensemble de freins en carbone-céramique, qui n'est pas inclus de série.

3. L'accent mis par Tesla sur d'autres projets a-t-il affecté la qualité de la Model S Plaid ?

Certains craignent que l'accent mis par Tesla sur des projets tels que le Cybertruck n'ait détourné des ressources destinées à faire du Plaid un véhicule véritablement exceptionnel.

4. Quelle est l’importance de la personnalité publique d’Elon Musk ?

La personnalité publique impétueuse d'Elon Musk et son comportement controversé en ligne ont contribué au scepticisme entourant les performances du Plaid et les capacités d'ingénierie de Tesla.

5. La Tesla Model S est-elle toujours une voiture révolutionnaire ?

La Tesla Model S originale était considérée comme révolutionnaire, mais la dernière itération, la Plaid, n'est pas à la hauteur du battage médiatique et échoue dans des domaines cruciaux.