Steam Deck de Valve : récupérer le trône avec de nouvelles mises à niveau

La console de jeu portable très attendue de Valve, la Steam Deck, a fait un retour triomphal en tant que produit le plus vendu de la société à ce jour. Après avoir temporairement disparu de la liste des 10 meilleurs vendeurs de Steam, l'introduction du Steam Deck OLED et les baisses de prix ultérieures sur les anciennes variantes LCD ont propulsé la console portable à la première place, un exploit qui n'a pas été réalisé depuis un certain temps.

Le Steam Deck OLED marque une avancée significative par rapport à son prédécesseur depuis son dévoilement initial en février 2022. Cette version améliorée présente plusieurs améliorations notables, notamment un panneau OLED 90 Hz plus grand et plus performant, une batterie plus importante, une connectivité sans fil améliorée et un retour haptique amélioré. et une capacité de stockage de base accrue.

Bien que le Steam Deck OLED puisse avoir un SoC (System on a Chip) plus faible par rapport à des concurrents comme le ROG Ally, Andrew E. Freedman, rédacteur en chef de Tom's Hardware, atteste que son écran vibrant et de haute qualité le place dans une ligue à part. À l’heure actuelle, le Steam Deck OLED et la Nintendo Switch sont les seules consoles de jeux portables à proposer des panneaux OLED, offrant aux joueurs une expérience visuelle immersive.

La stratégie de Valve ne s'est pas limitée au dévoilement de la version OLED améliorée. Parallèlement à son lancement, les variantes LCD originales du Steam Deck ont ​​subi des réductions de prix, le modèle eMMC de 64 Go étant désormais au prix de seulement 349.99 $. Pendant ce temps, les versions NVMe 256 Go et 512 Go sont disponibles respectivement pour 399 $ et 449 $. Pour les joueurs qui recherchent encore plus d’économies, Valve continue de vendre des Steam Decks LCD certifiés remis à neuf avec des remises encore plus importantes. Cependant, ces modèles remis à neuf sont actuellement en rupture de stock au moment de la rédaction de cet article.

Avec ces offres alléchantes, il n'est pas surprenant que le Steam Deck ait reconquis son trône de produit le plus vendu de Valve. Les joueurs qui hésitaient auparavant en raison du prix peuvent désormais acheter les modèles LCD les plus abordables, tandis que ceux qui recherchent une expérience de jeu haut de gamme peuvent se livrer au Steam Deck OLED et à son superbe écran.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le Steam Deck ? Le Steam Deck est une console de jeu portable développée par Valve Corporation. Il permet aux utilisateurs de jouer à des jeux PC en déplacement. Quelles sont les principales caractéristiques du Steam Deck OLED ? Le Steam Deck OLED comprend un panneau OLED 90 Hz, une batterie plus grande, une connectivité sans fil améliorée, un retour haptique amélioré et une capacité de stockage de base accrue. Comment le Steam Deck OLED se compare-t-il à ses concurrents ? Bien que le Steam Deck OLED ait un SoC plus faible que celui de certains concurrents, son écran OLED vibrant le distingue et offre une expérience de jeu visuellement immersive. Quelles sont les options de prix pour le Steam Deck ? Le prix du Steam Deck varie selon le modèle. Les dernières variantes OLED vont de 549 $ à 649 $, tandis que Valve propose des modèles LCD à prix réduit à partir de 349.99 $. Des modèles LCD reconditionnés sont également disponibles à des prix encore plus bas, sous réserve de disponibilité des stocks.