Le destin mystérieux des Simpsons : la suite du Hit & Run et les questions sans réponse

By

Le jeu en monde ouvert bien-aimé, Les Simpsons : Hit & Run, captive les fans depuis des années avec son mélange unique d'humour et de gameplay. Malgré sa popularité et la demande d'une suite, les développeurs du jeu ont récemment révélé qu'un jeu de suivi ne s'était jamais concrétisé, laissant les fans et même les développeurs eux-mêmes perplexes.

Dans une récente interview avec MinnMax, les programmeurs, producteurs, concepteurs et producteurs exécutifs impliqués dans le jeu original ont partagé leur confusion et leur déception concernant l'annulation de la suite. Interrogé sur les raisons de l'arrêt de la production, le producteur exécutif John Melchior a répondu avec perplexité en disant : "Je ne sais pas".

C’était une décision vraiment bizarre qui a laissé toutes les personnes impliquées perplexes. Melchior a expliqué que le succès du jeu original a conduit à un accord de cinq jeux avec moins de financement que ce que les développeurs avaient prévu. La décision d'arrêter la production a été un choc, même pour le patron de Melchior, qui leur avait offert le jeu « sur un plateau d'argent ».

Le jeu original, sorti par Vivendi Universal Games en 2003, mettait en scène une conspiration extraterrestre à Springfield, dans laquelle les joueurs s'engageaient dans diverses quêtes pour élucider les événements mystérieux. L’un des aspects les plus emblématiques du jeu était les missions de course inspirées de Grand Theft Auto, dont les fans se souviennent avec tendresse.

La suite prévue visait à développer la mécanique de conduite en introduisant la possibilité de remorquer des objets depuis des véhicules. Le concepteur Darren Evenson a mentionné un prototype qui avait été développé pour cette fonctionnalité avant l'abandon du projet. Cependant, au-delà du prototype et d’une intrigue vague, peu de progrès ont été réalisés.

Les développeurs ont exprimé leur incrédulité face à l'annulation du projet, car ils avaient envisagé Les Simpsons : Hit & Run devenant une franchise. Pour eux, une suite semblait être une progression naturelle, mais elle a été brusquement retirée de la table.

L'un des principaux facteurs ayant contribué à la chute de la suite a été l'incapacité de Vivendi à obtenir les droits du jeu vidéo Les Simpsons. Fait intéressant, la société a réussi à obtenir les droits d’autres franchises populaires comme Buffy contre les vampires. Finalement, EA a acquis les droits du jeu vidéo en 2005 ; cependant, aucun nouveau jeu basé sur Les Simpsons n'est sorti depuis 2007.

En conclusion, même si les espoirs d'une suite aux Simpsons : Hit & Run peuvent être anéantis tant qu'EA conserve les droits sur la franchise, les fans peuvent toujours espérer une version remasterisée du jeu original. Les mystères entourant l’annulation de la suite continuent de laisser perplexes les fans et les développeurs, les laissant s’interroger sur les possibilités qui auraient pu exister.

QFP

Y aura-t-il un jour une suite aux Simpsons : Hit & Run ?

Pour l’instant, une suite aux Simpsons : Hit & Run a été officiellement exclue. Les développeurs du jeu et les fans ont été laissés perplexes face à la décision d'arrêter la production.

Pourquoi la production de la suite a-t-elle été arrêtée ?

La raison exacte de l’annulation de la suite reste inconnue. Le producteur exécutif John Melchior a exprimé sa confusion quant à la décision et a mentionné les contraintes financières de l'accord de cinq matchs comme facteur contributif.

Quelles fonctionnalités uniques étaient prévues pour la suite ?

La suite prévue visait à introduire de nouveaux mécanismes de conduite, permettant aux joueurs de remorquer des objets depuis des véhicules. Bien qu'un prototype ait été développé pour cette fonctionnalité, le projet a finalement été annulé, laissant l'étendue de sa mise en œuvre incertaine.

Quels facteurs ont contribué à la chute de la suite ?

L'un des principaux facteurs a été l'échec de Vivendi à obtenir les droits du jeu vidéo des Simpsons, tout en obtenant avec succès les droits d'autres franchises populaires comme Buffy contre les vampires. Cet échec a joué un rôle important dans la décision d'annuler la suite.