Revival : la naissance et l'héritage du circuit automobile de Goodwood

Le Goodwood Motor Circuit occupe une place particulière dans l’histoire de la course automobile britannique. Bien qu'il n'ait jamais accueilli de grand prix de championnat du monde, il a constitué une scène très appréciée de l'industrie émergente du sport automobile britannique. De 1948 à 1966, le circuit automobile a connu des courses actives, suivies d'une période d'épreuves d'essai et de sprint jusqu'en 1997. Ce n'est que grâce aux efforts de Charles March, aujourd'hui duc de Richmond et Gordon, que le circuit automobile connaîtra un renouveau. .

À son apogée, Goodwood était un parcours d'aérodrome à vitesse moyenne qui offrait un cadre stimulant et pittoresque. Le circuit était tracé autour de la piste périphérique d'un aérodrome de chasse de la RAF en temps de guerre et présentait des pentes, des ondulations, des courbes rapides, des virages serrés et la célèbre chicane ajoutée en 1952. Il est devenu connu pour promouvoir les bonnes courses et a été considéré comme un circuit enrichissant par des pilotes de haut niveau comme Stirling Moss.

La naissance du Goodwood Motor Circuit peut être attribuée aux efforts de Freddie Richmond, duc de Richmond & Gordon, passionné d'automobile. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lorsque Brooklands a été perdu à cause du développement, il n'y avait aucun site de course permanent sur le continent britannique. Richmond, en partenariat avec le Junior Car Club (JCC), a joué un rôle central dans l'organisation des premières réunions de courses internationales d'après-guerre. Finalement, ils ont découvert que la piste périphérique de l'ex-RAF Westhampnett, sur le domaine de Goodwood, était un emplacement idéal pour un circuit.

La réunion inaugurale eut lieu en septembre 1948 et prépara le terrain pour les courses futures. Le financement était souvent un défi pour le British Automobile Racing Club (BARC), qui organisait les courses à Goodwood, mais de généreux sponsors ont été trouvés pour soutenir les événements. La scène sociale entourant Goodwood a également joué un rôle important dans son attrait, avec des pubs et des restaurants le long des routes d'accès rurales.

Au fil des années, le Goodwood Motor Circuit a présenté des pilotes légendaires comme Nino Farina, Juan Manuel Fangio, Mike Hawthorn et Jim Clark. Il a nourri le talent des pilotes britanniques et a été témoin de l’essor du sport automobile de classe mondiale dans le pays.

