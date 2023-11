Le Reboot Rally de Fortnite revient avec des récompenses passionnantes en novembre 2023

Les fans de Fortnite se réjouissent ! Epic Games a annoncé le retour très attendu de l'événement Reboot Rally, qui se déroulera dans Fortnite OG du 3 novembre au 2 décembre 2023. Cet événement populaire permet aux joueurs de gagner des objets gratuits en faisant équipe avec des amis qui n'ont pas joué au jeu. jeu dans un moment ou sont de nouveaux venus dans l'univers Fortnite.

Pour participer au Reboot Rally, les joueurs doivent inviter un ami ayant joué à Fortnite pendant moins de deux heures dans les trente jours précédant le 2 novembre 2023. Les invitations peuvent être envoyées soit via le jeu lui-même, soit depuis le site officiel dédié à cela. promotion à durée limitée.

En accomplissant une série de quêtes et d’objectifs bonus pendant l’événement, les joueurs peuvent débloquer une gamme d’objets gratuits passionnants. Ces récompenses incluent l'émoticône Infernal GG, le Burning Dragon Wrap, le Skerran Glider et la pioche de trahison du chevalier. Plus les joueurs accomplissent de quêtes et d’objectifs bonus, plus ils accumuleront de points pour débloquer ces récompenses exclusives.

Le Reboot Rally propose à la fois des quêtes quotidiennes et des quêtes de campagne. Les quêtes quotidiennes offrent la possibilité de gagner des points en accomplissant des tâches spécifiques avec des amis invités. Plus vous accomplissez de quêtes quotidiennes, plus vous avez de chances de gagner plus de points pour débloquer les objets gratuits tant convoités.

Les quêtes de campagne, quant à elles, se déroulent en plusieurs phases et impliquent de rallier des amis et d'acquérir de l'expérience dans divers modes de jeu tels que Battle Royale, Zero Build, Team Rumble et les expériences créées par les créateurs. Chaque phase terminée récompensera les joueurs avec des points à ajouter à leur total.

Ne manquez pas cette fantastique opportunité de gagner des objets exclusifs et de profiter de Fortnite avec vos amis ! Marquez vos calendriers pour l'événement Reboot Rally qui débutera le 3 novembre et préparez-vous à vous lancer dans des quêtes et des défis passionnants dans le monde Fortnite OG.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Quand a lieu l’événement Reboot Rally ?

L’événement Reboot Rally devrait se dérouler du 3 novembre au 2 décembre 2023 dans Fortnite OG.

2. Comment puis-je participer au Reboot Rally ?

Pour participer, vous devez inviter un ami qui a joué à Fortnite pendant moins de deux heures au cours des trente jours précédant le 2 novembre 2023. Les invitations peuvent être envoyées dans le jeu ou via le site officiel.

3. Quelles récompenses puis-je gagner pendant le Reboot Rally ?

En accomplissant des quêtes et des objectifs bonus, les joueurs peuvent gagner des objets gratuits tels que l'émoticône Infernal GG, le Burning Dragon Wrap, le Skerran Glider et la pioche de trahison du chevalier.

4. Comment fonctionnent les quêtes quotidiennes ?

Les quêtes quotidiennes permettent aux joueurs de gagner des points en accomplissant des tâches spécifiques avec leurs amis invités. Plus les quêtes quotidiennes sont accomplies, plus les joueurs accumulent de points pour débloquer les objets gratuits.

5. Que sont les quêtes de campagne ?

Les quêtes de campagne impliquent de rallier des amis et d'acquérir de l'expérience dans divers modes de jeu, tels que Battle Royale, Zero Build, Team Rumble et les expériences créées par les créateurs. Terminer chaque phase des quêtes de campagne récompense les joueurs avec des points sur leur nombre total.