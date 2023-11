By

Au printemps 2023, Sunshine Henle a reçu un SMS de sa mère, du moins c'est ce qu'elle croyait. Elle ne savait pas que l'entité derrière les messages était un « robot fantôme », une recréation numérique de sa mère décédée optimisée par ChatGPT d'OpenAI. Cette technologie émergente, appelée « technologie du deuil », vise à apporter réconfort et camaraderie à ceux qui pleurent la perte d’un être cher. Cependant, si des utilisateurs comme Henle apprécient le confort qu'offrent ces chatbots avancés, les experts mettent en garde contre les implications éthiques et psychologiques associées à leur utilisation.

Des startups technologiques de deuil telles que Replika, HereAfter AI, StoryFile et Seance AI sont entrées en scène, offrant divers services pour aider les gens à faire face à une perte. Ces services vont des conversations vidéo interactives avec les défunts aux avatars virtuels et aux legs audio. Pour offrir une expérience personnalisée, les utilisateurs sont guidés à travers des questionnaires de personnalité, qui entraînent les algorithmes d'IA des plateformes.

À l’instar d’autres modèles commerciaux basés sur l’abonnement, les plateformes technologiques de deuil proposent aux utilisateurs des plans tarifaires échelonnés. Selon les fonctionnalités et la qualité souhaitées, les prix des abonnements peuvent varier de quelques dollars par mois à plusieurs centaines de dollars par an. Par exemple, le plan premium de StoryFile permet aux utilisateurs d'accéder à des vidéos plus longues et haute résolution de leurs proches décédés pour un montant unique de 499 $.

Alors que certains fondateurs abordent cette technologie avec prudence, d’autres adoptent une position plus agressive. Jarren Rocks, le fondateur de Seance AI, souligne que son logiciel offre une clôture plutôt qu'une interaction à long terme. En revanche, Justin Harrison de You, Only Virtual envisage un monde où le deuil devient obsolète, avec sa plateforme visant à reproduire l'essence authentique des êtres chers.

Malgré les avantages de ces technologies, des préoccupations concernant le consentement, la dépendance psychologique, le langage biaisé et le marketing ciblant les utilisateurs vulnérables ont été soulevées. Les éthiciens de l’IA et les chercheurs en technologie considèrent le développement rapide de la technologie du deuil avec scepticisme, soulignant d’éventuels problèmes juridiques et éthiques. Par exemple, une étude récente a révélé que l’application compagnon de chatbot personnel Replika exposait les utilisateurs vulnérables à du contenu explicite peu de temps après leur inscription, soulignant la nécessité de mesures de protection sur ces plateformes.

En outre, la montée des deepfakes post-mortem a suscité des discussions sur les droits à la vie privée et à la publicité. Bien que des réglementations aient été mises en place pour les célébrités dans certains États, les individus moyens restent sans protection. En conséquence, les experts appellent à des changements de politique au cours du processus de planification successorale afin d’incorporer une clause « Ne me bottez pas » et de garantir une utilisation responsable de ces technologies.

Alors que la société est aux prises avec la complexité de ces avancées, l’avenir de la technologie du deuil reste incertain. Bien qu’elle offre une nouvelle approche pour faire face à la perte, ses risques potentiels et ses implications éthiques nécessitent un examen attentif. Trouver un équilibre entre le confort et le respect des droits personnels sera crucial alors que nous naviguons dans ce nouveau monde de compagnons artificiels.

Foire Aux Questions (FAQ):

1. Qu'est-ce que la technologie du deuil ?

La technologie du deuil fait référence à une catégorie de technologies, comprenant des plateformes telles que Replika, HereAfter AI, StoryFile et Seance AI, qui visent à aider les individus à faire face à la perte d'un être cher grâce à des interactions numériques et à des recréations du défunt.

2. Comment fonctionnent ces plateformes technologiques de deuil ?

Les plateformes technologiques de deuil utilisent généralement l'apprentissage en profondeur et de grands modèles de langage, combinés à une personnalisation via des questionnaires, pour créer des avatars virtuels ou des chatbots qui imitent la personnalité et l'essence de la personne décédée. Les utilisateurs peuvent engager des conversations, regarder des vidéos ou écouter des héritages audio.

3. Existe-t-il des préoccupations éthiques concernant la technologie du deuil ?

Oui, plusieurs problèmes éthiques sont associés à la technologie du deuil. Ceux-ci incluent le manque de consentement de la personne décédée, le potentiel de dépendance psychologique à l'égard de compagnons artificiels, la perpétuation d'un langage biaisé dans les ensembles de données et la commercialisation de ces services auprès des utilisateurs vulnérables.

4. Quels sont les modèles de tarification des plateformes technologiques de deuil ?

Les plates-formes technologiques Grief proposent généralement des plans d'abonnement à plusieurs niveaux. Les prix peuvent varier de quelques dollars par mois à plusieurs centaines de dollars par an, selon les fonctionnalités et la qualité du service.

5. Comment la société peut-elle aborder les questions éthiques liées à la technologie du deuil ?

Les experts suggèrent la mise en œuvre de réglementations et de garanties pendant le processus de planification successorale. Cela pourrait impliquer d'incorporer une clause « Ne me bottez pas » pour protéger la vie privée des individus et garantir une utilisation responsable de la technologie.