Offrir le choix aux employés : la clé du bien-être au travail et dans la vie personnelle

Selon un récent rapport de Gympass et Northwell Health, les entreprises sont toujours confrontées au défi de trouver des modalités de travail qui conviennent aux préférences des employés et des employeurs. Le rapport, intitulé « State of Work-Life Wellness », a interrogé plus de 5,000 XNUMX travailleurs à temps plein et a révélé qu'il y avait une répartition égale parmi ceux qui préféraient le travail à distance, hybride et au bureau. L’étude suggère que la clé du bien-être mental réside dans la capacité des employés à choisir leur environnement de travail.

Les chercheurs ont comparé les travailleurs qui étaient capables de travailler dans leur environnement préféré (travailleurs « appariés ») avec ceux dont les paramètres avaient été choisis pour eux (« non jumelés »). L'étude a révélé que ceux qui ont eu la possibilité de choisir ont connu une productivité plus élevée, des niveaux de stress inférieurs, un meilleur repos et une plus grande satisfaction envers leur employeur. Cependant, de nombreuses entreprises continuent de mettre en œuvre le retour obligatoire des bureaux, créant ainsi un écart important en matière de bien-être au travail.

Le co-fondateur et PDG de Gympass, Cesar Carvalho, souligne l'importance de répondre aux besoins et aux désirs changeants des employés grâce à de solides avantages en matière de bien-être et de flexibilité. Gympass lui-même a une politique de flexibilité qui englobe à la fois le travail au bureau et à distance sans imposer un nombre spécifique de jours ou d'heures au bureau.

Permettre aux employés d’avoir le choix dans leur environnement de travail est recommandé depuis longtemps par les experts en milieu de travail et constitue la pierre angulaire des futures tendances en matière de travail. Les entreprises qui mettent en œuvre un modèle de travail hybride, avec quelques jours de présence au bureau par semaine, limitent encore les avantages du travail distribué pour les salariés et l’entreprise.

Le rapport souligne également l’importance du bien-être et de la santé mentale pour les salariés. La majorité des personnes interrogées ont déclaré que tous les aspects de leur bien-être, y compris la santé physique et mentale, ont un impact sur leur productivité au travail. Aujourd’hui, les travailleurs accordent plus que jamais la priorité à leur bien-être, 93 % des personnes interrogées déclarant qu’il est aussi important que leur salaire. De plus, 87 % des travailleurs envisageraient de quitter un emploi qui ne donne pas la priorité à leur bien-être.

À l’avenir, les employés recherchent des entreprises qui donnent la priorité à leur bien-être et valorisent la satisfaction et la performance globales de leurs employés. Cela va au-delà des avantages superficiels et nécessite une conception structurelle qui place l’employé au centre. Donner la priorité au bien-être des employés n'est plus une option mais un investissement essentiel qui contribuera à la satisfaction et à la productivité des employés à long terme.